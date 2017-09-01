Кто подскажет?

- Не могу правильно заполнить квитанции по оплате за квартиру и услуги ЖКХ, то переплачу, то останусь должен. Кто-нибудь может мне помочь, подсказать, научить?

Анатолий Петрович



Подскажем: 25 сентября, с 11 до 19 часов, в нашем городе проходит акция «Грамотный плательщик», которую проводит Сбербанк.

Как нашей редакции рассказала Татьяна ВОРОБЬЕВА, сотрудник платежных сервисов Сбербанка, цель этого мероприятия - повышение платежной дисциплины и качества предоставляемых услуг ЖКХ. Бесплатную консультацию все желающие смогут получить у специалистов «Водоканала», Иркутскэнергосбыта, а также у работников управляющих компаний, которых пригласили на встречу.

В этот день можно будет получить информацию по начислениям за услуги ЖКХ, в том числе узнать, как проверить их правильность, как платить удобнее и экономнее, как правильно передать показания приборов учета, получить ответ на другие актуальные вопросы.

Кроме того, в акции примут участие работники соцзащиты, которые проконсультируют детей войны и получателей субсидий по услугам ЖКХ.

Мероприятие пройдет в отделении Сбербанка по адресу: 7 микрорайон, дом 25.

Елена КЛИМОВА