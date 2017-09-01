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Кто подскажет?


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Сегодня, 10:11
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- Не могу правильно заполнить квитанции по оплате за квартиру и услуги ЖКХ, то переплачу, то останусь должен. Кто-нибудь может мне помочь, подсказать, научить?
Анатолий Петрович

Подскажем: 25 сентября, с 11 до 19 часов, в нашем городе проходит акция «Грамотный плательщик», которую проводит Сбербанк.
Как нашей редакции рассказала Татьяна ВОРОБЬЕВА, сотрудник платежных сервисов Сбербанка, цель этого мероприятия - повышение платежной дисциплины и качества предоставляемых услуг ЖКХ. Бесплатную консультацию все желающие смогут получить у специалистов «Водоканала», Иркутскэнергосбыта, а также у работников управляющих компаний, которых пригласили на встречу.
В этот день можно будет получить информацию по начислениям за услуги ЖКХ, в том числе узнать, как проверить их правильность, как платить удобнее и экономнее, как правильно передать показания приборов учета, получить ответ на другие актуальные вопросы.
Кроме того, в акции примут участие работники соцзащиты, которые проконсультируют детей войны и получателей субсидий по услугам ЖКХ.
Мероприятие пройдет в отделении Сбербанка по адресу: 7 микрорайон, дом 25.
Елена КЛИМОВА
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