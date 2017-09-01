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Где бесплатно протезируют?


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Сегодня, 10:12
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- Я ветеран труда, имею право на льготное зубопротезирование. Смогу ли я сделать это до конца года и где?
Иван Матвеевич

По информации специалистов управления социальной защиты населения по Ангарскому району, ветераны труда могут бесплатно протезировать зубы в пяти клиниках Ангарска:
1) ООО «Новая стоматологическая клиника». Находится по адресу: 61 квартал, строение 24.
Тел. 52-10-09.
2) ООО «Стоматология-плюс». Адрес: квартал 7, дом 3 (медсанчасть № 36). Тел. 89025682518.
3) ЦМСЧ-28. Адрес: квартал 189, дом 5. Тел.: 54-76-60, 54-34-74.
4) ООО «Стоматология». Адрес: профилакторий «Родник», корпус № 3. Тел. 56-82-37.
5) ООО «Элит-Дент». Адрес: квартал 206, дом 3А. Тел. 54-58-03.
Управление соцзащиты предупреждает, что льготникам нужно поторопиться: финансовый год заканчивается, поэтому завершаются и государственные контракты на бесплатное зубопротезирование, заключенные на 2017 год.

Ольга КРАСНОВА
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