Где бесплатно протезируют?

- Я ветеран труда, имею право на льготное зубопротезирование. Смогу ли я сделать это до конца года и где?

Иван Матвеевич



По информации специалистов управления социальной защиты населения по Ангарскому району, ветераны труда могут бесплатно протезировать зубы в пяти клиниках Ангарска:

1) ООО «Новая стоматологическая клиника». Находится по адресу: 61 квартал, строение 24.

Тел. 52-10-09.

2) ООО «Стоматология-плюс». Адрес: квартал 7, дом 3 (медсанчасть № 36). Тел. 89025682518.

3) ЦМСЧ-28. Адрес: квартал 189, дом 5. Тел.: 54-76-60, 54-34-74.

4) ООО «Стоматология». Адрес: профилакторий «Родник», корпус № 3. Тел. 56-82-37.

5) ООО «Элит-Дент». Адрес: квартал 206, дом 3А. Тел. 54-58-03.

Управление соцзащиты предупреждает, что льготникам нужно поторопиться: финансовый год заканчивается, поэтому завершаются и государственные контракты на бесплатное зубопротезирование, заключенные на 2017 год.



Ольга КРАСНОВА