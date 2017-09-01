Как доехать?

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Татьяна, с/о «Строитель»Вопрос мы задали директору автоколонны 1951 Любови Волокитиной. Она объяснила нашей газете:- 14 сентября на линии случилась поломка автобуса. Мы направили другой автобус на замену – отсюда случилась заминка. Напоминаем телефон нашего диспетчера 529-229. Что касается зимы, то автобус № 203 будет ходить круглый год. В прошлом году мы изменили его статус: из садоводческого он стал межмуниципальным. Из-за этого мы получали много жалоб от льготников, которым приходится теперь покупать ЕСПБ за 150 рублей на 20 поездок вместо бесплатного проезда до дач, как на садовых маршрутах. Но мы решили это сделать не вам во вред, а по многочисленным просьбам тех, кто живёт за старым Китойским мостом круглый год. Вы видели, как их дети зимой, ранним утром, по темноте, через лес в школу идут? На нас вышли председатели садоводств, и статус автобуса был изменен. Льготник для покупки проездного получает ЕДВ, а у детей, которые проживают в садоводствах, другого варианта уехать просто нет.До 1 октября мы ходим по тому же расписанию, что и летом, – 20 рейсов в день, или 10 кругорейсов. После 1 октября количество автобусов сократим до 3-4 кругорейсов, потому что пассажиров станет меньше - дачники ездить перестанут.Хочу напомнить пассажирам, когда их возил другой перевозчик и автобус был № 113, он ходил только до автостанции. Мы же продлили маршрут до «Горгаза». Однако не на всех остановках администрация АГО разрешает нам останавливаться. Нам запретили останавливаться где-либо, кроме «Горгаза», «Центрального рынка», «ФЗО» и остановок в садоводствах. Я думаю, дело в том, что мы составляем хорошую конкуренцию 11-му автобусу. А об удобстве людей почему не думают?Недавно я прочитала статью депутата Александра КУРАНОВА о 203 автобусе, в которой много обвинений в мой адрес. Я хочу сказать на это: если б депутат мне позвонил и назначил встречу, я бы предъявила все документы на маршрут, подтверждающие законность моих действий. Например, хочу ответить на одно из обвинений: с тех пор как маршрут стал 203-м, он никогда не ходил через автостанцию.