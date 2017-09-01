Кто по льготе?

- Существуют ли льготы на ребенка-инвалида 6 лет при поступлении в гимназию? И может ли как-то повлиять на это решение тот факт, что отец ребенка является участником боевых действий?

Лидия Анатольевна



Прием в общеобразовательное учреждение осуществляется в соответствии с порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, а также постановлением администрации Ангарского городского округа от 20.01.2017 № 53-па «О закреплении муниципальных образовательных учреждений Ангарского городского округа, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями Ангарского городского округа».

В соответствии с постановлением за муниципальными общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории АГО, закреплены определенные территории. В соответствии с порядком прием заявлений в первый класс для детей, зарегистрированных на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Право на первоочередное предоставление места в общеобразовательной организации имеют граждане в соответствии с законодательством РФ, а именно: в соответствии с ФЗ от 07.02.2011 № З-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.12.2015) «О полиции»; в соответствии с ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 14.12.2015) «О статусе военнослужащих» (статьи 19, 24); в соответствии с ФЗ от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 04.11.2014, с изм. от 14.12.2015) «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Дети участники боевых действий такой льготы не имеют.

При этом необходимо при подаче пакета документов для зачисления ребенка в первый класс представить и документы, подтверждающие право на первоочередное предоставление места в общеобразовательном учреждении в соответствии с законодательством.

Л.И. ЛЫСАК,

начальник управления образования

администрации АГО