Что за рыба?

Василий ВикторовичНазвать ряпушку новинкой можно с большой натяжкой. Эта рыба приплыла к нам из северных морей. По внешнему виду она очень напоминает жирный раскормленный омуль с такой же блестящей чешуей. А по вкусу ряпушка нечто среднее между тем же омулем и сельдью и вобрала в себя всё лучшее от представителей этих двух рыбных родов.Ряпушка – вид пресноводных из рода сигов семейства лососевых, максимальная величина до 35 см. Несмотря на малые размеры, ряпушка представляет предмет рыболовного промысла. Употребляется в пищу свежей, соленой и копчёной. Причем в Германии её специально разводят в озерах. В России же ряпушка практически истреблена браконьерами. Поэтому неудивительно, что вы, Василий Викторович, ничего о ней не знали. Стоимость ряпушки в ангарских магазинах 350 рублей за килограмм.Важным преимуществом этой рыбы является то, что именно в её мясе содержится максимальное количество магния – в 100 граммах продукта около 175 мг вещества.