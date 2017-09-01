Что за рыба?

- Увидел в рыбном отделе магазина ранее неизвестную мне ряпушку. Я человек немолодой, с Интернетом на «вы», а продавцы ничего толком рассказать не могут. Так что это за рыба такая и с чем её едят?
Василий ВикторовичИнтересно, что в 15-17 веках ряпушка считалась исключительно царской едой, которая даже была частью ритуала коронации на Московское княжество и на царство.
Назвать ряпушку новинкой можно с большой натяжкой. Эта рыба приплыла к нам из северных морей. По внешнему виду она очень напоминает жирный раскормленный омуль с такой же блестящей чешуей. А по вкусу ряпушка нечто среднее между тем же омулем и сельдью и вобрала в себя всё лучшее от представителей этих двух рыбных родов.
Ряпушка – вид пресноводных из рода сигов семейства лососевых, максимальная величина до 35 см. Несмотря на малые размеры, ряпушка представляет предмет рыболовного промысла. Употребляется в пищу свежей, соленой и копчёной. Причем в Германии её специально разводят в озерах. В России же ряпушка практически истреблена браконьерами. Поэтому неудивительно, что вы, Василий Викторович, ничего о ней не знали. Стоимость ряпушки в ангарских магазинах 350 рублей за килограмм.
Важным преимуществом этой рыбы является то, что именно в её мясе содержится максимальное количество магния – в 100 граммах продукта около 175 мг вещества.Виктория КОСТИНА,
фото с сайта ryapushka.jpg