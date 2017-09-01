Кому выгоден эквайринг?

- Обычный человек, расплачиваясь картой в магазине, не задумывается о том, что такое эквайринг и сколько он стоит, потому что покупатель платит ту сумму, которую видит на ценнике. Но, думаю, всем понятно, что кто-то за это удобство платит. Банк предоставляет предпринимателю для расчета с клиентами оборудование и берет комиссию с платежа. Удобно клиенту, продавцу и банку. Но вдруг мне, предпринимателю, звонят из Газпромбанка и сообщают, что процент комиссии будет увеличен – с двух до восьми. То есть теперь банк за свою «волшебную коробочку» будет забирать почти половину моих доходов. Переговоры не привели к успеху, и банк забрал терминалы. И это называется поддержкой малого бизнеса?
Александр
Действительно, многие пользователи пластиковых карт даже не подозревают, что являются участниками такой процедуры, как эквайринг. Снятие наличных средств с банковской карты, расчет ею в магазине или кафе, оплата товара, заказанного в Интернет-магазине, – все эти манипуляции и носят название эквайринга. Многие предприниматели считают, что такой вид расчетов между продавцом и покупателем имеет ряд существенных преимуществ: полностью исключаются риски передачи фальшивых купюр как от покупателя продавцу, так и наоборот, нет необходимости инкассации наличности, что позволяет продавцу забыть про эту статью расходов, исключается возможность ошибки кассира при расчете с клиентом.
По информации В.А. НЕУПОКОЕВА, директора Иркутской дирекции Газпромбанка по развитию бизнеса, эквайринг банковских карт это не только установка платежного терминала и взимание комиссии за операции с торгового предприятия, это множество процессов и взаиморасчетов между несколькими организациями. После того как держатель карты совершил покупку, использовав терминал в магазине, к расчетам приступают несколько участников: банк-эквайер (владелец терминала), банк-эмитент (банк, выдавший карту) и платежная система (Visa, Mastercard и т.д.). Между ними происходит несколько взаиморасчетов.
- Первый - в момент покупки между магазином и покупателем: магазин у себя в кассе фиксирует сумму операции, проведенную по карте, и выдает товар. Второй - между банком-эквайером и магазином согласно договору между ними. Банк возмещает магазину стоимость товара за минусом комиссионного вознаграждения по договору эквайринга. Третий - между банком-эквайером и банком-эмитентом. Его осуществляет платежная система, которая рассчитывает сумму комиссии по операции, переводит её в валюту расчетов с эмитентом и эквайером (они могут отличаться) и выдает инструкции по зачислению или списанию средств в расчетные банки, где ведутся счета эмитента и эквайера, - поясняет В.А Неупокоев.Ольга КРАСНОВА
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