Кому выгоден эквайринг?

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АлександрДействительно, многие пользователи пластиковых карт даже не подозревают, что являются участниками такой процедуры, как эквайринг. Снятие наличных средств с банковской карты, расчет ею в магазине или кафе, оплата товара, заказанного в Интернет-магазине, – все эти манипуляции и носят название эквайринга. Многие предприниматели считают, что такой вид расчетов между продавцом и покупателем имеет ряд существенных преимуществ: полностью исключаются риски передачи фальшивых купюр как от покупателя продавцу, так и наоборот, нет необходимости инкассации наличности, что позволяет продавцу забыть про эту статью расходов, исключается возможность ошибки кассира при расчете с клиентом.По информации В.А. НЕУПОКОЕВА, директора Иркутской дирекции Газпромбанка по развитию бизнеса, эквайринг банковских карт это не только установка платежного терминала и взимание комиссии за операции с торгового предприятия, это множество процессов и взаиморасчетов между несколькими организациями. После того как держатель карты совершил покупку, использовав терминал в магазине, к расчетам приступают несколько участников: банк-эквайер (владелец терминала), банк-эмитент (банк, выдавший карту) и платежная система (Visa, Mastercard и т.д.). Между ними происходит несколько взаиморасчетов.- Первый - в момент покупки между магазином и покупателем: магазин у себя в кассе фиксирует сумму операции, проведенную по карте, и выдает товар. Второй - между банком-эквайером и магазином согласно договору между ними. Банк возмещает магазину стоимость товара за минусом комиссионного вознаграждения по договору эквайринга. Третий - между банком-эквайером и банком-эмитентом. Его осуществляет платежная система, которая рассчитывает сумму комиссии по операции, переводит её в валюту расчетов с эмитентом и эквайером (они могут отличаться) и выдает инструкции по зачислению или списанию средств в расчетные банки, где ведутся счета эмитента и эквайера, - поясняет В.А Неупокоев.