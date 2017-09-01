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Чья площадка?


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Сегодня, 11:07
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Чья площадка?
Так было…

- Возле нашего дома детская площадка находится в запущенном состоянии, заросла порослью тополей. Звоним в УК «ЖилКом», а они отказываются облагородить площадку, ссылаясь на то, что наш дом перешёл в компанию АЖК. А в АЖК говорят, что площадку должен убирать «ЖилКом». И как быть?
Сергей Викторович, 6мрн, дом 4аб

Вопрос нашего читателя мы задали директору компании АЖК Татьяне Евгеньевне ПРОКОПЕНКО. А вслед за вопросом сразу отправили фото двора. Как только Татьяна Евгеньевна увидела это безобразие, сразу решила, что хватит рядиться, чья это площадка, надо действовать. Специалисты АЖК в тот же день, в четверг, 21 сентября, вышли на уборку и наудачу пригласили с собой специалистов «ЖилКома». Вы не поверите, но и те присоединились. Совместно буквально за пару часов привели двор в порядок, удалили поросль, мешающую детям гулять.
Что им мешало раньше? Те самые споры по земле. Существовала только устная договоренность, что эту площадку будет убирать «ЖилКом». А всё, что устно, считай, что и не было.

Чья площадка?
…Так стало. Хорошо бы все проблемы городского благоустройства решались так быстро – по первому же звонку.

- Теперь, - пообещала нашей газете Татьяна Прокопенко, - уборка будет осуществляться строго по кадастровому плану. За домом 4аб будет убирать «ЖилКом», а перед домом № 2 (площадку на фото) будем убирать мы, так как эта площадка входит в границы дома 4аб, который как раз обслуживает АЖК.

Таким образом, по сигналу Сергея Викторовича жильцы получили чистый двор, а две жилищные компании решили давний спор. Так что если возле вашего дома всё запущено, не пеняйте на лень управляющих компаний. Вполне возможно, что имеет место быть подобная несогласованность действий. Идите в УК и сигнальте о проблеме. Стучите, и вас услышат.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА, фото Николая СТЕРНИНА и Татьяны ПРОКОПЕНКО
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