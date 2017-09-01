Когда поедем?

- Живу в девятиэтажном доме 14Б микрорайона 7, у нас во всех подъездах не работают лифты, хотя за их обслуживание мы платим. Управляющая компания говорит, что лифты отключили по указанию прокуратуры. Теперь требуют провести их экспертизу, которая стоит 20 тысяч рублей с подъезда. Чтобы собрать эти средства с жильцов, УК хотела провести собрание, но народ не собрался. Как нам быть? Как долго мы будем пешком подниматься на верхние этажи?
Марина
Анастасия ТИТОВА, помощник прокурора города Ангарска, пояснила нашей редакции, что весной этого года прокуратура, Ростехнадзор и служба государственного жилищного надзора провели поверку лифтов в многоквартирных домах Ангарска. В результате было выявлено, что в 2013 году у лифтового оборудования дома 14Б истек срок эксплуатации, который составляет 30 лет. Чтобы определить состояние лифтов и исключить их неисправность, прокуратура вынесла представление в адрес управляющей компании: лифты в доме 14Б приостановлены до проведения собрания собственников жилья, на котором они должны выбрать и заключить договор со специализированной лицензированной организацией для проведении экспертизы лифтов.
По информации Анастасии Титовой, в этом случае расходы должны нести собственники жилья. От себя добавим, что в подъезде 36 квартир, каждой из них, исходя из информации нашего читателя о стоимости освидетельствования лифта в 20 тысяч рублей, нужно будет заплатить чуть более 500 рублей.
Зачастую жители первых трех этажей за работу лифтов платить отказываются. Что вроде бы и понятно - они лифтом не пользуются. Но это общедомовое имущество, за содержание и ремонт которого обязаны платить жители всех этажей, нести расходы в полном объеме.
Единственный бесплатный выход из этой ситуации – провести освидетельствование лифтов, у которых закончился срок эксплуатации, во время капитального ремонта дома. Но этот вариант хорош только в том случае, если срок капремонта не нужно ждать годами. В противном случае придется платить за экспертизу лифтов самим или пытаться перенести срок капремонта дома.
Галина УСОВА, которая активно защищает права собственников жилья, считает, что в сложившейся ситуации нельзя снимать ответственность с управляющей компании, которая отвечает не только за обслуживание лифтов, но и за своевременную их диагностику. УК обязана содержать общее имущество собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами и ресурсами. Но получается, что жильцы дома по вине управляющей компании уже 4 года пользуются лифтом, у которого истек срок эксплуатации. То есть люди рискуют своими жизнями, а УК и в ус не дует...Ольга КРАСНОВА
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