Когда поедем?

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МаринаАнастасия ТИТОВА, помощник прокурора города Ангарска, пояснила нашей редакции, что весной этого года прокуратура, Ростехнадзор и служба государственного жилищного надзора провели поверку лифтов в многоквартирных домах Ангарска. В результате было выявлено, что в 2013 году у лифтового оборудования дома 14Б истек срок эксплуатации, который составляет 30 лет. Чтобы определить состояние лифтов и исключить их неисправность, прокуратура вынесла представление в адрес управляющей компании: лифты в доме 14Б приостановлены до проведения собрания собственников жилья, на котором они должны выбрать и заключить договор со специализированной лицензированной организацией для проведении экспертизы лифтов.По информации Анастасии Титовой, в этом случае расходы должны нести собственники жилья. От себя добавим, что в подъезде 36 квартир, каждой из них, исходя из информации нашего читателя о стоимости освидетельствования лифта в 20 тысяч рублей, нужно будет заплатить чуть более 500 рублей.Зачастую жители первых трех этажей за работу лифтов платить отказываются. Что вроде бы и понятно - они лифтом не пользуются. Но это общедомовое имущество, за содержание и ремонт которого обязаны платить жители всех этажей, нести расходы в полном объеме.Единственный бесплатный выход из этой ситуации – провести освидетельствование лифтов, у которых закончился срок эксплуатации, во время капитального ремонта дома. Но этот вариант хорош только в том случае, если срок капремонта не нужно ждать годами. В противном случае придется платить за экспертизу лифтов самим или пытаться перенести срок капремонта дома.Галина УСОВА, которая активно защищает права собственников жилья, считает, что в сложившейся ситуации нельзя снимать ответственность с управляющей компании, которая отвечает не только за обслуживание лифтов, но и за своевременную их диагностику. УК обязана содержать общее имущество собственников в надлежащем состоянии и обладает необходимыми для этого средствами и ресурсами. Но получается, что жильцы дома по вине управляющей компании уже 4 года пользуются лифтом, у которого истек срок эксплуатации. То есть люди рискуют своими жизнями, а УК и в ус не дует...