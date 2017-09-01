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Что это летает?


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Сегодня, 11:10
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Что это летает?
МС-21 - магистральный самолет 21 века, включил в себя все последние мировые разработки в области самолёто- и двигателестроения.

- В прошлую субботу видела над городом низко летящий самолет. Не военный, а большой пассажирский лайнер. Раньше лайнеры никогда так низко не опускались. Что происходит?
МИРОНОВА

Сопоставив время и место, можно выразить предположение, что город стал очевидцем испытательного полета МС-21-300, новейшего российского широкофюзеляжного самолета, который начали производить по госзаказу на авиазаводе «Иркут».

Точно известно, что 22-24 сентября первый летный экземпляр МС-21-300 выполнил три продолжительных полета. 23 сентября провел более 5 часов в воздухе. Во время испытаний самолеты работают в разных режимах и на разной высоте. Судя по маневрам МС, схема которых была выложена в СМИ, часть маршрута пролегала и над нашим городом. Авиаспециалисты говорят, что бояться горожанам нечего. Давно известно, что авиация терпит аварии в основном при взлете и посадке. И даже если во время полета над городом у лайнера откажут сразу оба двигателя, экипаж сможет спланировать до аэродрома на станции Батарейная, с которого взлетает продукция «Иркута».

Игорь КАРИН, фото с сайта aviation21.ru
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