Что это летает?

МИРОНОВАСопоставив время и место, можно выразить предположение, что город стал очевидцем испытательного полета МС-21-300, новейшего российского широкофюзеляжного самолета, который начали производить по госзаказу на авиазаводе «Иркут».Точно известно, что 22-24 сентября первый летный экземпляр МС-21-300 выполнил три продолжительных полета. 23 сентября провел более 5 часов в воздухе. Во время испытаний самолеты работают в разных режимах и на разной высоте. Судя по маневрам МС, схема которых была выложена в СМИ, часть маршрута пролегала и над нашим городом. Авиаспециалисты говорят, что бояться горожанам нечего. Давно известно, что авиация терпит аварии в основном при взлете и посадке. И даже если во время полета над городом у лайнера откажут сразу оба двигателя, экипаж сможет спланировать до аэродрома на станции Батарейная, с которого взлетает продукция «Иркута».