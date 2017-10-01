Сколько ему дали?

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Марат ЕвгеньевичНапомним, что Владимира Мартусова осудили за покушение на Евгения Сарсенбаева и разбойные нападения в декабре 2016 года. Тогда ему дали 14 лет и 3 месяца. С учётом времени, которое Владимир провёл в психиатрической лечебнице и в СИЗО, пока шло следствие, фактически сидеть ему предстояло чуть меньше 6 лет. Если бы не очередное преступление и не очередной суд с обвинительным приговором.По данным материалов дела, всё случилось 15 января этого года. Мартусов и ещё трое его сокамерников находились в камере СИЗО-6, готовились в прогулке. Потерпевший мужчина в камере был новеньким, всего день как привели. Как пояснили свидетели, мужчина был в неадекватном состоянии: его мучали галлюцинации, он бился головой об стену, требовал водки, постоянно звал какую-то женщину по имени Лада. В то утро мужчина потребовал у своих сокамерников водки. Они ответили, что водки нет. Мужчина взбесился, принял боксёрскую позу и ринулся в сторону Мартусова с кулаками. Как пояснил на допросах Владимир, от неожиданности и испуга за собственную жизнь он оттолкнул нападавшего – пнул его ногой в живот. Мужчина упал на стол, потом скатился на пол. Он был ещё жив. Сокамерники помогли ему подняться и уложили на кровать. Он накрылся одеялом, ни на что не жаловался, молчал. Когда сокамерники потрепали его за плечо, чтобы тот выходил на прогулку, мужчина не отреагировал. Мартусов вызвал надзирателя. Врач, который пришёл вместе инспектором, сказал, что у мужчины нет пульса. Позже выяснилось, что он умер от тупой травмы живота – она вызвала кровоизлияние.12 сентября на заседании суда Мартусов свою вину в преступлении не признал. Пояснил, что не отрицает произошедшего, но не согласен с юридической квалификацией дела («превышение пределов необходимой обороны»). Давать показания Владимир отказался. Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, у подсудимого есть признаки расстройства личности, но каких-либо выраженных последствий этого нет – он может осознавать характер своих действий, руководить ими.