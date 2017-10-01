Учить будут?

- В этом году будут проводить курсы “Бабушка-онлайн”? Очень хочется научиться обращаться с компьютером!

Вера Георгиевна



Курсы по повышению компьютерной грамотности у старшего населения уже начались. Проводить в этом году их будут на базе трёх учреждений: колледжа экономики, сервиса и туризма, школы № 6 и в здании общественной организации АРДИ - ассоциации родителей детей-инвалидов в 18 микрорайоне. В колледже занятия начались 25 сентября. В АРДИ группа приступила к занятиям с 29 сентября, в школе № 6 уроки начнутся со 2 октября. Но не отчаивайтесь, что не вошли в число счастливчиков, набор ещё идёт. Как только одни освоят компьютер и просторы Интернета, приступят другие.

- Запись на курсы продолжается. Но мы просим отнестись с пониманием, не нервничать, желающих очень много. Уже сейчас в очереди 300 человек, - пояснила нашей редакции и.о. директора центра поддержки общественных инициатив Надежда ЧЕРЕПАНОВА.

Группы набирают по 10 человек. Длительность курсов зависит от их интенсивности. В среднем 2-3 недели - преподаватели должны отработать 36 часов. Потом за парты сядут следующие в очереди. И так до марта следующего года.

- На курсы к нам ходят в среднем люди 55-65 лет. Но есть и старше. Бабушка была в возрасте 93 лет! Конечно, чаще записываются женщины. Мужчины у нас на вес золота. Если в группе есть, к нему отношение как к королю, - смеётся Надежда Черепанова.

Преподавателей в этот раз пригласили из Иркутска. Точнее, они сами вызвались. Позже подключатся студенты местных сузов. Курсы бесплатные. Единственное, что требуется от будущих хакеров-пенсионеров, – исправно ходить на занятия и нарабатывать навыки дома. Записаться можно по телефону

52-14-70.



Полина ГРАФОВА