.
,

Учить будут?


0

Вчера, 17:26
 Количество просмотров: 50
    

- В этом году будут проводить курсы “Бабушка-онлайн”? Очень хочется научиться обращаться с компьютером!
Вера Георгиевна

Курсы по повышению компьютерной грамотности у старшего населения уже начались. Проводить в этом году их будут на базе трёх учреждений: колледжа экономики, сервиса и туризма, школы № 6 и в здании общественной организации АРДИ - ассоциации родителей детей-инвалидов в 18 микрорайоне. В колледже занятия начались 25 сентября. В АРДИ группа приступила к занятиям с 29 сентября, в школе № 6 уроки начнутся со 2 октября. Но не отчаивайтесь, что не вошли в число счастливчиков, набор ещё идёт. Как только одни освоят компьютер и просторы Интернета, приступят другие.
- Запись на курсы продолжается. Но мы просим отнестись с пониманием, не нервничать, желающих очень много. Уже сейчас в очереди 300 человек, - пояснила нашей редакции и.о. директора центра поддержки общественных инициатив Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
Группы набирают по 10 человек. Длительность курсов зависит от их интенсивности. В среднем 2-3 недели - преподаватели должны отработать 36 часов. Потом за парты сядут следующие в очереди. И так до марта следующего года.
- На курсы к нам ходят в среднем люди 55-65 лет. Но есть и старше. Бабушка была в возрасте 93 лет! Конечно, чаще записываются женщины. Мужчины у нас на вес золота. Если в группе есть, к нему отношение как к королю, - смеётся Надежда Черепанова.
Преподавателей в этот раз пригласили из Иркутска. Точнее, они сами вызвались. Позже подключатся студенты местных сузов. Курсы бесплатные. Единственное, что требуется от будущих хакеров-пенсионеров, – исправно ходить на занятия и нарабатывать навыки дома. Записаться можно по телефону
52-14-70.

Полина ГРАФОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Железный бренд
Пусть играют!
Маловато было
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Все на выход!
Сообщения о минировании торговых центров в Иркутске и Ангарске оказались ложными
Теряются и падают
Все новости категории

Общество
ВРЕМЯ СВОБОДЫ
Без аттестатов
Дорогу откроют!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (9)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru