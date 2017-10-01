Омуль запретили?

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Олег ИвановичВозможно, именно потому, что многие на омуле зарабатывали, и случилась такая ситуация с рыбой-эндемиком. По данным статистики, в 2008 году в Байкале омуля было около 20 тысяч тонн, в 2014 году - 15-16 тысяч тонн, в 2015 году - всего 10 тысяч тонн.Именно поэтому с 1 октября Минсельхоз ввел запрет на промышленную добычу байкальского омуля в Чивыркуйском заливе озера Байкал и реках, впадающих в него, бассейне реки Баргузин, в заливах Посольский сор и Сор-Черкалово (Истокский сор) озера Байкал, в реке Селенга. Запрещается и любительский лов омуля, исключение сделали для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой.Причины запрета, который продлится примерно три года, ясны. Но для многих местных жителей рыбалка стала единственным источником дохода для семьи.Самым омулёвым местом в Иркутской области является посёлок Листвянка. Здесь омуль добывают любительским способом. Рыбный рынок, дающий до 100 рабочих мест, чуть ли не основная достопримечательность посёлка. Глава Листвянки Александр ШАМСУДИНОВ не согласен с решением федерального ведомства и считает его несправедливым. По его словам, в поселке растёт недовольство, люди остаются без средств к существованию. 26-27 сентября в Листвянке прошел День омуля с протестными настроениями.Небольшое послабление для жителей Северного Байкала и Баргузинского района всё же сделали: они смогут добывать омуль для себя, а не для продажи. Останется и популярная подледная рыбалка. Норма вылова - 5 килограммов ежедневно и 10 килограммов за заезд на одного человека.С прилавков омуль тоже не исчезнет. Сейчас его искусственно разводят в Братском водохранилище и в Селенге. Кроме того, в сибирских реках и в Байкале много другой вкусной рыбы - щука, хариус, сиг и другие. Ее будут продавать на рынках и подавать в ресторанах для туристов как байкальский деликатес.