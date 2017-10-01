Педагогам скидка?

Татьяна НиколаевнаПравда. О таком подарке всем работникам образования объявил мэр АГО Сергей ПЕТРОВ со сцены ДК «Нефтехимик» в пятницу, 29 сентября, на праздничном вечере в честь Дня воспитателя и Дня учителя.Мероприятие к профессиональным праздникам педагогов в Ангарске стало традиционным. В зале ДК собираются учителя, воспитатели, директора, заведующие, надевают свои лучшие наряды, смотрят концерт. А лучшие из лучших выходят на сцену, чтобы получить грамоты за свой труд.В этот день на сцене педагогам вручили шесть почётных грамот губернатора Иркутской области, 39 благодарностей Министерства образования Иркутской области, почётные грамоты мэра АГО за многолетний добросовестный труд.А главным материальным подарком стала озвученная скидка за проезд. Потому что признание хорошо, но в карман его не положишь, а педагоги - люди не самые богатые.Как сообщает пресс-служба администрации АГО на официальном сайте, льгота начнёт действовать с 1 ноября. С этого дня «все работники педагогической сферы, включая сотрудников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и спорта, начнут бесплатно получать персональные электронные карты», по которым одна поездка в общественном транспорте будет стоить 15 рублей. Это стало возможным даже «без дополнительной нагрузки для бюджета округа».Как пояснила нашей газете пресс-служба администрации АГО, льгота распространяется и на технический персонал образовательных учреждений. Предполагается выдача карт 7,5 тысячи работникам образования.Мы, конечно, за педагогов рады, однако помним, что год назад, когда проезд в общественном транспорте подорожал до 20 рублей, им также обещали выдачу персональных карт, по которым проезд должен был стоить 16 рублей. Сначала педагоги долго не знали, куда идти за этими картами, поскольку в пунктах выдачи их не было. Затем карты поступили в образовательные учреждения в очень ограниченном количестве. Кто успел, тот и съел. Потом забылось, стерпелось, слюбилось… А теперь можно снова на этом играть.