Каким будет налог на имущество?

Елена НЕКРАСОВАНедвижимость организаций облагается налогом на имущество. С 1 января 2014 года для некоторых видов недвижимого имущества установлен специальный порядок определения налоговой базы на основе их кадастровой стоимости. К таким объектам, в частности, относятся административно-деловые и торговые центры и помещения в них, нежилые помещения для офисов, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Плательщики единого налога на вмененный доход и единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, платят налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости недвижимости так же, как и организации, работающие по общей системе налогообложения.Как нашей редакции рассказал Владимир КОТОМАНОВ, президент Ангарского некоммерческого партнерства «Промышленников и Предпринимателей», закон о налоге на кадастровую стоимость недвижимости обсуждается в Иркутской области не один год. Законопроект предполагает максимальную налоговую ставку 2% для недвижимости, площадь которой тысяча и более квадратных метров.- Члены партнерства считают, что 2% - непосильная нагрузка. Введение налога в предлагаемой ставке приведет к непоправимым последствиям - уменьшится количество предпринимателей, занятых в экономике городов Иркутской области, увеличится количество безработных, территория станет инвестиционно непривлекательной.В нашей стране уже есть примеры, как власть поддерживает бизнес. Например, в Улан-Удэ приняли ставку налога 0,4 процента, в Тофаларии - 0,1 процента. Мы предлагаем ЗС Иркутской области рассмотреть ставку 0,2 процента от кадастровой стоимости. Такое предложение с расчетами по объектам недвижимости разного профиля бизнеса Ангарское некоммерческое партнерство еще в феврале 2017 года направило губернатору нашего региона.Ангарчан поддерживает Алексей МОСКАЛЕНКО, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Он считает, что повышение налога является излишней мерой, которая не только не принесет ожидаемой пользы, но и навредит малому и среднему бизнесу.- Очевидно, что при налогообложении в 2% от кадастровой стоимости помещений с площадью 1000 и более кв. метров у предпринимателей возникает почва для занижения, правдами и неправдами, площади зданий и помещений. Кроме того, непосильная нагрузка приведет к тому, что все пойдут в суды и будут пытаться снизить кадастровую оценку, в результате областной бюджет лишится значительной части планируемых поступлений. Налог в 2%, как предполагалось с самого начала, и даже 1,5%, как предложено в поправках для сплошного налогообложения, тоже является тяжелым бременем, особенно для малого бизнеса. Установив единую выплату для всех, мы в десятки раз увеличим количество налогоплательщиков, поэтому, несмотря на снижение процентной ставки, региональный бюджет не понесет потерь.Ангарское некоммерческое партнерство приняло участие в круглом столе, который 19 сентября организовало Законодательное собрание Иркутской области. Как отметила его модератор Наталья ДИКУСАРОВА, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству, ко второму чтению решили обсудить вариант закона с минимальной процентной ставкой и налогообложением для всех владельцев недвижимости, чтобы все предприниматели региона находились в равных условиях.По информации Владимира Котоманова, на круглом столе Ангарское некоммерческое партнерство, «Опора России», общественная организация предпринимателей Иркутской области, уполномоченный по правам предпринимателей выступили единым фронтом - предлагали ставку 0,2 процента. Не выше!Как сообщает пресс-служба областного парламента, депутаты Законодательного собрания согласны рассмотреть льготы по налогу на имущество, которые получат государственные и муниципальные спортивные сооружения. Также предлагается освободить от налога спортобъекты, которые строятся в настоящее время и будут строиться после в рамках государственно-частного или муниципально-частного партнерства.- По мнению депутатов, спортивные учреждения, построенные на областные, муниципальные средства, не должны иметь своей целью зарабатывание денег, а должны предоставлять возможность как можно большему количеству людей заниматься спортом бесплатно, - считает Наталья Дикусарова.Предложения от Ангарского некоммерческого партнерства: льготы по налогу на имущество организаций нужно предоставить учебным заведениям, инвалидным организациям, туристическим базам.Каким будет налог, покажет время. Ангарское некоммерческое партнерство держит этот вопрос на контроле и надеется, что предприниматели региона их поддержат.