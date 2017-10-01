Насколько вырастут пенсии?

- Не подскажете, на сколько в следующем году увеличатся пенсии неработающим пенсионерам?

Анна Ивановна



Подскажем. Министр труда и соцзащиты Максим ТОПИЛИН объявил о размере индексации страховой части пенсий неработающим пенсионерам в 2018 году, они увеличатся на 3,7 процента. Такая индексация будет проведена не с 1 февраля, а с 1 января 2018 года.



Козырь министра - пенсия будет проиндексирована больше, чем на уровень инфляции. Заметим, что до последнего времени инфляцию за 2017 год прогнозировали на уровне 3,7-3,8 процента, теперь прогноз поменялся - инфляция будет составлять 3,2 процента.

Также Топилин сообщил, что с 1 апреля 2018 года проиндексируют и социальную пенсию - на 4,1 процента.



Соответствующий законопроект одобрен правительством и будет внесен в Госдуму.

В свою очередь, как передает Интерфакс, глава Пенсионного фонда РФ Антон ДРОЗДОВ дал более отдаленный прогноз: с 2018 по 2020 год пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 11 процентов.



Для тех, кто имеет пенсию ниже прожиточного минимума в субъектах РФ, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата. Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о выделении семи регионам 1 млрд. рублей на такие доплаты к пенсиям.



Елена КЛИМОВА