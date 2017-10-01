Кормить будут?

- Я мать двоих детей, 6 и 7 лет. Воспитываю их одна, не работаю. Мы живем на пенсию по потере кормильца. На питание старшего в школе денег не хватает. Могу ли я не представлять справку о своем доходе?

Мария



Как мы уже писали («В пять раз меньше» - «В» от 23 сентября), право на бесплатные обеды имеют родители школьников из малообеспеченных семей. С 1 сентября 2017 года правительство Иркутской области увеличило сумму оплаты питания на одного ребенка до 30 рублей, еще 30 рублей дает администрация Ангарского городского округа. Но многие дети остались без питания, потому что теперь их трудоспособные родители должны принести с работы справки о своем доходе или доказать, что они безработные и стоят на учете в центре занятости населения. Многие родители такие документы представить не могут.



Кто имеет право справку о доходах не представлять? По информации Натальи КАЛИНИНОЙ, директора областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району», ребенок будет бесплатно питаться в школе, если его родители или законные представители - инвалиды I группы либо нетрудоспособные инвалиды II группы. Право не представлять справку о доходах имеет родитель, который ухаживает за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом, ребенком до восемнадцати лет, имеющим медицинские противопоказания для посещения школы, инвалидом I группы или престарелым человеком, который, по заключению медиков, нуждается в постоянном постороннем уходе либо достиг возраста 80 лет. Привилегия не подавать справку о доходе есть и у родителя, который служит в армии, очно учится в техникуме или вузе, находится в местах заключения или в розыске.



Но это касается одного родителя. К примеру, мама одна воспитывает ребенка, но если в семье есть отец, который работает, он обязан представить справку о доходах.



При этом не позавидуешь и тому родителю, который имеет право не приносить справку о своем доходе, потому что он обязан представить другие документы. В частности, подтвердить получение пенсии по потере кормильца и ее размер, родители-инвалиды – представить справку об инвалидности, отбывающие наказание – справку из колонии и т.д.



Родителям детей из малоимущих семей, работающим неофициально и получающим мизерную зарплату, остается надеяться на Министерство соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области, которое оценило ситуацию по резкому уменьшению количества школьников, которые в этом году остались без обедов.



По информации Аллы АГАФОНОВОЙ, пресс-секретаря этого министерства, прорабатывается вопрос о внесении в закон поправок по семьям, которые находятся в социально опасной ситуации.



Ольга КРАСНОВА