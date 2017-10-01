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Как оформить?


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Сегодня, 11:17
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- Как оформить права на садовый дом?
Альбина Степановна

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – закон), вступившим в силу с 1 января 2017 года, внесены некоторые изменения в упрощенный порядок государственной регистрации прав на строения, расположенные на садовых и дачных участках.

До 1 января 2017 года зарегистрировать садовый дом можно было на основании декларации и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества (если права на него еще не зарегистрированы в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

Орган регистрации прав самостоятельно после обращения заявителя за государственной регистрацией прав осуществлял постановку таких объектов на государственный кадастровый учет.

В настоящее время законом предусмотрено, что государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются одновременно в связи с созданием объекта недвижимости. Соответственно, заявитель подает заявление об одновременном государственном кадастровом учете объекта недвижимости и регистрации права.

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные здание или сооружение, для строительства которых в соответствии с федеральными законами не требуется разрешение на строительство, осуществляются на основании технического плана таких объектов недвижимости и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположены такие объекты недвижимости.

Технический план объекта недвижимости подготавливается кадастровым инженером и содержит сведения, необходимые для постановки дома на государственный кадастровый учет. Сведения об объекте недвижимости указываются в техническом плане на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости. Декларация прилагается к техническому плану и является его неотъемлемой частью.

С 1 января 2017 года также сократился срок проведения государственного кадастрового учета и регистрации прав. Он составляет 10 рабочих дней с даты приема органом регистрации прав соответствующего заявления и пакета необходимых документов (12 рабочих дней с даты приема соответствующего заявления многофункциональным центром).

А.В. АНТОНОВА, заместитель начальника отдела обеспечения учетно-регистрационных действий филиала ФГБУ «ФКП Росреестр»
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