По идее давно пора дать людям легальный плацдарм для самовыражения: заборы, некрасивые торцы зданий, разные тупики. Тогда они не станут разрисовывать парадные улицы. Кстати, фасад этого дома в таком состоянии, что от рисунка ему уже точно хуже не будет.- По улице Карла Маркса, где парикмахерская «Волшебница», на жилом доме между окнами нарисовали лица негров. Это какой-то юмор?
Ольга
Нет, Ольга, это не юмор. Это стритарт, уличное искусство, которое не имеет рамок и ограничений. Где художника накрыло, там и ваяет. Раньше стрит-арт считали чуть ли не актом вандализма, рисунки на стенах и заборах закрашивались, замазывались, уничтожались. Сейчас многие художники стрит-арта стали известными на весь мир, а в Санкт-Петербурге, культурной столице нашей страны, даже создан музей этого направления искусства.
Художники, рисующие в стиле стрит-арт, по мере своих способностей украшают городскую среду с помощью рисунков, постеров, трафаретов, стикеров, настенных росписей, инсталляций. Причём жанровое разнообразие стрит-арта практически безгранично, каждый выражает себя как может. И берутся за кисть все кому не лень и те, кого не поймала за руку архитектура. Отмечу, художественного образования для этого не нужно.
Что же касается упомянутых вами чернокожих персонажей, то при взгляде на них смеяться не хочется. Уж больно суровые у них лица. Что, кстати, говорит о таланте художника – смог человек точно передать эмоции в своих портретах.
Понятное дело, далеко не всем такое понравится, так ведь и весь город невесть чем закрасить можно… Но почему некоторые люди поднимают руки на наши стены и заборы? Да потому что они обычно серые, скучные, облезлые. Вот и тянет творческого человека раскрасить эту серость, придать ей какой-то смысл. И что ни говорите, но это всяко лучше, чем писать на заборе комбинацию из трёх букв.Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА