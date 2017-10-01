ОльгаНет, Ольга, это не юмор. Это стритарт, уличное искусство, которое не имеет рамок и ограничений. Где художника накрыло, там и ваяет. Раньше стрит-арт считали чуть ли не актом вандализма, рисунки на стенах и заборах закрашивались, замазывались, уничтожались. Сейчас многие художники стрит-арта стали известными на весь мир, а в Санкт-Петербурге, культурной столице нашей страны, даже создан музей этого направления искусства.Художники, рисующие в стиле стрит-арт, по мере своих способностей украшают городскую среду с помощью рисунков, постеров, трафаретов, стикеров, настенных росписей, инсталляций. Причём жанровое разнообразие стрит-арта практически безгранично, каждый выражает себя как может. И берутся за кисть все кому не лень и те, кого не поймала за руку архитектура. Отмечу, художественного образования для этого не нужно.Что же касается упомянутых вами чернокожих персонажей, то при взгляде на них смеяться не хочется. Уж больно суровые у них лица. Что, кстати, говорит о таланте художника – смог человек точно передать эмоции в своих портретах.Понятное дело, далеко не всем такое понравится, так ведь и весь город невесть чем закрасить можно… Но почему некоторые люди поднимают руки на наши стены и заборы? Да потому что они обычно серые, скучные, облезлые. Вот и тянет творческого человека раскрасить эту серость, придать ей какой-то смысл. И что ни говорите, но это всяко лучше, чем писать на заборе комбинацию из трёх букв.