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За что дают «Ветерана труда»?


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Вчера, 11:36
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- Я всю жизнь проработала на одном предприятии и работаю там сейчас. Мой общий трудовой стаж составляет 43 года. Получаю пенсию 9907 рублей и со страхом думаю, что я буду делать без работы? На что жить? А еще думаю, почему за многолетний безупречный труд мне не дают звание «Ветеран труда». Разве это справедливо?
Татьяна Гафитуловна

Мы встретились с женщиной и услышали непростую и одновременно типичную историю жизни, как, придя после окончания училища в «Ангарский Водоканал», ангарчанка работает там всю жизнь машинистом насосных установок 4-го разряда. У неё есть благодарности, почётные грамоты как от своего предприятия, так и от главы города, присвоено звание «Почетный работник «Водоканала».
В трудовой книжке есть записи о поощрении денежными премиями. Портрет женщины висел на Доске почета предприятия. Небольшой сюжет о Татьяне Гафитуловне в числе прочих вошел в фильм к юбилею «Ангарского Водоканала». Но самое главное: за годы работы женщина была и является наставницей сотен молодых рабочих. А на это дело кого попало не поставят.
В 2002 году на предприятии случилась нештатная ситуация, грозившая городу неприятностями. Отключили электричество, а когда его дали, Татьяна Гафитуловна на свой страх и риск стала потихоньку открывать насосы. В сложившейся ситуации руководство оценило её действия как высокопрофессиональные и поощрило денежной премией. А что дальше?
- За годы работы вместо хорошей пенсии я заработала кучу болезней. Сейчас очень тяжело работать, но я вынуждена, иначе не прожить. Квартплата, коммунальные услуги, транспорт... Льготные лекарства (у меня диабет) очень редко можно получить. Ежемесячно приходится отдавать за них 4-5 тысяч. Еще и жить надо, хоть иногда покупать что-то из необходимого. А ведь вся жизнь и здоровье отданы любимой работе, городу, людям, Родине, - сетует женщина.
Серьезным подспорьем для нее стало бы получение удостоверения ветерана труда, дающего льготы по оплате коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте и т.д. Однако в такой просьбе женщине отказали из-за того, что все её местные награды по новому закону ничего не значат. Обидно.
- Поймите, это не прихоть, а жизненная необходимость! Почему раньше любой, проработав 20 лет, мог пойти и получить звание, не имея никаких наград? По сути, я отработала уже два подобных стажа!
Что тут скажешь? Еще сравнительно недавно это звание так и давали. Однако статьей 7 федерального закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» определено, что ветеранами труда являются лица, награжденные орденами и медалями СССР или Российской Федерации либо удостоенные благодарности президента РФ, а также награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии. Об этом женщине прислали ответ из органов соцзащиты, куда она обратилась за помощью.
На любом заводе, в детском саду или больнице найдутся люди, безупречно отработавшие долгие годы. Все они честно выполняли своё дело.
Но как бы хорошо руководитель предприятия ни относился к работнику, он не может перепрыгнуть через требования закона и ходатайствовать за присвоение ему такого звания, потому что оно даёт не только немалые льготы, но и ложится серьезной нагрузкой на бюджет. Однако Татьяна Гафитуловна не желает с этим мириться и намерена писать о своей ситуации президенту России.
Оксана ТИХАЯ
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