- Кто получает стипендии мэра?

Елена Ивановна



С 1 сентября этого года стипендии мэра получают двадцать четыре юных таланта из Ангарска. Это двенадцать детей, обучающихся в музыкальных отделениях школ искусств, шесть будущих художников и шесть детей, занимающихся вокальным искусством.

Музыканты-инструменталисты и учащиеся художественных школ ежемесячно получают по 1500 рублей, 500 рублей - стипендия у вокалистов. Об этом нашей редакции рассказала Ольга СЮСИНА, начальник отдела по развитию культуры и дополнительного образования управления по культуре и молодежной политике администрации АГО.

Отрадно, что среди стипендиатов нынешнего конкурса есть ребята, которые получают стипендию уже во второй и третий раз. Это юные скрипачи Алина ЧЕМЕЗОВА, сестры Софья и Елизавета ОРЛОВЫ, учащиеся детской школы искусств № 2 класса Натальи КИСЕЛЕВОЙ, заслуженного работника культуры РФ.

Стипендия мэра в сфере культуры выплачивается одаренным детям с 2000 года. Количество стипендий, их размер определяются муниципальной программой «Развитие культуры на 2017-2019 годы». Конкурсный отбор соискателей стипендий проводится ежегодно.



Ольга КРАСНОВА