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Кто получает?


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Вчера, 11:38
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- Кто получает стипендии мэра?
Елена Ивановна

С 1 сентября этого года стипендии мэра получают двадцать четыре юных таланта из Ангарска. Это двенадцать детей, обучающихся в музыкальных отделениях школ искусств, шесть будущих художников и шесть детей, занимающихся вокальным искусством.
Музыканты-инструменталисты и учащиеся художественных школ ежемесячно получают по 1500 рублей, 500 рублей - стипендия у вокалистов. Об этом нашей редакции рассказала Ольга СЮСИНА, начальник отдела по развитию культуры и дополнительного образования управления по культуре и молодежной политике администрации АГО.
Отрадно, что среди стипендиатов нынешнего конкурса есть ребята, которые получают стипендию уже во второй и третий раз. Это юные скрипачи Алина ЧЕМЕЗОВА, сестры Софья и Елизавета ОРЛОВЫ, учащиеся детской школы искусств № 2 класса Натальи КИСЕЛЕВОЙ, заслуженного работника культуры РФ.
Стипендия мэра в сфере культуры выплачивается одаренным детям с 2000 года. Количество стипендий, их размер определяются муниципальной программой «Развитие культуры на 2017-2019 годы». Конкурсный отбор соискателей стипендий проводится ежегодно.

Ольга КРАСНОВА
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