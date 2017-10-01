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Куда звонить?


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Вчера, 11:40
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- Слышала, что объявлена «горячая линия» по вопросам качества товаров. Куда звонить?
Евгения Николаевна

Куда звонить?
Самый лучший способ получить качественный товар – хорошо знать продавца в лицо. Как правило, своим постоянным покупателям что попало не втюхивают.


2 октября начала работу «горячая линия» по вопросам качества и безопасности товаров и услуг на территории города. Позвонить и пожаловаться на покупку или некачественно оказанную услугу может любой ангарчанин. Специалисты обещают не только консультации, но и своевременную реакцию.
«Горячую линию» организовали в связи с проведением месячника качества и безопасности товаров и услуг на территории области. Он продлится до 1 ноября. Кроме «горячей линии», в этот период также будет работать специалист отдела потребительского рынка управления по общественной безопасности на личном приёме граждан.
- К нам очень часто обращаются люди с самыми разными вопросами. Несмотря на то, что существует определённый график приёма граждан, мы ежедневно консультируем несколько десятков человек по телефону и в личном порядке. И это вне объявленного месячника, - говорит начальник отдела потребительского рынка Наталья ТЮМЕНЦЕВА.
Качество товаров и услуг у нас оставляет желать лучшего.
- Больше всего обращений поступает в связи с некачественной сложной бытовой техникой – телефонами, планшетами, ноутбуками. На втором месте жалобы на изготовление мебели, чаще всего это нарушение сроков изготовления, - анализирует юрисконсульт консультационного пункта для потребителей Александра ФИЛИМОНОВА.
Что касается сложной бытовой техники, рассказывает специалист, то потребитель имеет право требовать её замены или возврата денежных средств до 15 дней с момента покупки. Если срок уже вышел, то надеяться можно только на гарантийный ремонт. Исключение - серьёзная поломка (отремонтировать уже невозможно). В этом случае всё ещё можно потребовать вернуть деньги или заменить товар. Если нарушены сроки изготовления мебели, есть два варианта: назначить новый срок или требовать возврата денег. Здесь всё зависит от вашего личного настроя.
- Если человек столкнулся с такой проблемой, ему необходимо написать жалобу в магазин или организацию, где он эту услугу получил. После того как ему ответят, действовать по обстоятельствам. Если ответ удовлетворил - разбираться на месте. Если нет – идти дальше. Писать заявление в управление Роспотребнадзора или в отдел потребительского рынка. Дальше уже включаются в работу государственные органы, - советует Александра Филимонова.
Параллельно с жалобой в Роспотребнадзор обратитесь ещё в суд за защитой своих прав, деньги возвращаются только в судебном порядке.
Телефоны «горячей линии» 50-41-47, 50-41-71. Также можно обратиться в отдел потребительского рынка лично по адресу:
59 кв-л, д. 4, каб. 337,
с 9.30 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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