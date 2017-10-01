Кому выгоден перерасчёт пенсии?

- Никак не решусь сходить в Пенсионный фонд, чтобы пересчитать пенсию с учетом рождения двух детей. Не подскажете, стоит ли идти? Сколько женщин уже обратились и каков результат?

Валентина Тимофеевна



С июля 2017 года в Ангарское управление Пенсионного фонда обратилось 6980 человек. Анализ обращений показывает, что в половине случаев такой перерасчет ведет к уменьшению размера пенсии, поэтому её выплата производится в прежнем размере.

По информации Оксаны Витальевны КУЗНЕЦОВОЙ, руководителя клиентской службы Ангарского управления ПФ, уменьшение пенсии возможно, если при установлении пенсии был стаж работы свыше 20 и 25 лет у женщин и мужчин соответственно, у претендента на перерасчет пенсии до 31 декабря 2001 года была высокая зарплата, в работе не было перерывов, у женщины не более двух детей, рожденных до 1 января 1991 года.

- В некоторых случаях такой перерасчет может привести к утрате права на досрочно назначенную страховую пенсию. Так, в связи с исключением из стажа периодов ухода за детьми продолжительность необходимого льготного стажа может составить менее требуемой для установления досрочной страховой пенсии, что приведет к утрате права на страховую пенсию. Чаще всего это относится к педагогическим и медицинским работникам, у которых требуемый стаж для установления досрочной страховой пенсии составляет 25 и 30 лет соответственно, - говорит Оксана Витальевна.

Руководитель клиентской службы подсказывает, что женщины-пенсионеры, которые не получают страховые пенсии, не имеют права и на перерасчет.

Елена КЛИМОВА