Чем они занимаются?

- Напечатайте адрес центра общественных инициатив. И расскажите, пожалуйста, по каким вопросам к ним можно обращаться.

Ольга Александровна



МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» («ЦПОИ») находится в доме № 3 квартала 73, это бывший кинотеатр «Пионер». Центр создан для решения самых разных проблем и вопросов, по которым вы можете обратиться лично и по телефону 52-14-70. По словам директора ЦПОИ Надежды ЧЕРЕПАНОВОЙ, львиная доля обращений ангарчан касается вопросов ЖКХ. Так, только за сентябрь прошло более 40 собраний с жителями по программе «Комфортная городская среда». Специалисты центра помогали людям составлять документы, запрашивали справки из ресурсоснабжающих организаций. Жильцам многоквартирного дома штатный юрист ЦПОИ помогла собрать пакет документов, чтобы сдать в аренду колясочную.

- Конечно, мы не придем сами и не сделаем ремонт в конкретном доме или дворе. Но подскажем и поможем жителям, как этого добиться, включившись, к примеру, в программу «Народные инициативы». Поможем составить обращения в нужные организации. Если по каким-то вопросам сами помочь не можем, перенаправим людей в конкретный кабинет администрации по вопросам управления муниципальным имуществом или ЖКХ. Сейчас один из самых злободневных вопросов – расчет общедомовых нужд. Наши специалисты помогают проводить собрания, чтобы жители выбрали оплату по ОДН, исходя из фактического потребления, по счетчикам, а не так, как это насчитывают УК, по нормативам, - объясняет Надежда Викторовна.

Всё лето специалисты ЦПОИ помогали многодетным семьям, которым выделили участки в 256 и 259 кварталах, где не было ни света, ни дорог, ни воды. Сейчас там появилась дорога и водонапорная колонка.

Спектр обращений граждан в ЦПОИ весьма обширен. Хотите освоить компьютер? Запишитесь и проходите обучение там, где удобнее: в школе № 6, колледже сервиса и туризма, в АРДИ или Мегете. Кроме того, у ЦПОИ есть дополнительный офис в 8 микрорайоне, дом 8/8а (3 этаж «Элеганта»), где общественным организациям предоставляют помещение для проведения семинаров, круглых столов, репетиций, встреч. В течение всего лета там проходило обучение многодетных мам организации «Большая семья». Буквально на днях в ресурсном центре прошел очередной марафон «Добрый Ангарск», собирали теплые вещи для нуждающихся. Один магазин привез целую сумку новых детских шапочек с бирками. Эта акция стала уже традиционной и проходит не только в городе, но и в Цемпоселке, Китое, Мегете.

Оксана ТИХАЯ