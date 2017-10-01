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Когда вернут деньги?


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Вчера, 09:30
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- Прочитала в вашей газете, что депутаты снизили ставку по налогу на имущество физических лиц за 2016 год, а я уже заплатила по прежней, большой, ставке. Как мне теперь вернуть переплаченные деньги?
Ирина Петровна

Как мы уже писали («Налог на своё» - «В» от 21 сентября), на внеочередном заседании Думы Ангарского городского округа принято решение об изменении ставок налога на имущество физических лиц.
В частности, для жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат) с суммарной инвентаризационной стоимостью более 1,5 млн. рублей устанавливается единая ставка налога 0,301% (раньше ставка налога была установлена от 0,5% до 2% в зависимости от стоимости объектов). Также снижена ставка налога для гаражей и машино-мест с суммарной инвентаризационной стоимостью от 500 тысяч до 1 миллиона рублей - вместо 2% она составила 0,301%.
По информации Ольги КАЗАКОВОЙ, заместителя начальника ИФНС России по городу Ангарску, новые ставки налога на имущество физических лиц вступили в силу с 25 сентября 2017 года, но распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Казакова отметила, что изменение ставок налога на имущество значительно снизило налоговую нагрузку на ангарчан. При этом всем собственникам недвижимости – плательщикам налога на имущество физических лиц налоговая инспекция произведет пересчет налога за 2016 год. По предварительным данным, это коснется как минимум 5 тысяч человек.
Тем, кто уже заплатил налог на имущество физических лиц по большой ставке, для перерасчета нужно лично обратиться в налоговую и получить уточненные налоговые уведомления (при себе иметь реквизиты счета, куда перечислят деньги).
Отслеживать информацию можно в Интернет-сервисе «Личный кабинет физического лица» на сайте www.nalog.ru.
Полную информацию о ставках по налогу на имущество можно получить на Интернет-сайте налоговой службы www.nalog.ru в online-сервисе «Имущественные налоги: ставки и льготы» или по телефону справочной службы 8-800-222-22-22.
Ольга САНИНА
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