Где принимают документы детей войны?

Анастасия ПетровнаПо информации Натальи КАЛИНИНОЙ, директора управления социальной защиты населения по Ангарскому району, жители Иркутской области, родившиеся с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года, с 9 октября текущего года могут оформить ежегодную выплату к Дню Победы и получить статус «Дети Великой Отечественной войны» не только в соцзащите. Работают пункты приема:1) Дворец ветеранов «Победа» – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.2) Библиотека № 1, 206 квартал, дом 3 – каждый четверг месяца, с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.3) Библиотека № 2, мрн Цементный, ул. Лесная, дом 7 – 17 октября и 20 ноября 2017года, с 10.00 до 14.00.4) Библиотека № 4, 94 квартал, дом 8 – каждый понедельник месяца, с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Кроме 6 ноября (выходной день).5) Детская библиотека № 8, 10 мрн, дом 45 – каждый вторник месяца, с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.6) Библиотека № 14, мрн Китой, ДК «Лесник» – 16 октября, 20 ноября и 18 декабря 2017 года, с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.7) Библиотека № 16, 19 мрн, дом 11 – каждый четверг месяца, с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.8) Библиотека № 20, 7 мрн, дом 17 – каждую среду месяца, с 11.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.9) В Савватеевке, Одинске и Мегете документы будут принимать на выездных приемах специалистами МФЦ г. Ангарска.Ангарчане также могут обратиться в МФЦ города Ангарска по адресам: 84 квартал, дом 16 (бывший магазин «Сибирячка»); и ул. Ворошилова, дом 65 (центр занятости населения). Часы работы: понедельник, среда, пятница, с 9.00 до 19.00, вторник, четверг, с 10.00 до 20.00, в субботу, с 9.00 до 16.00.Каждый месяц в первую среду приема граждан нет.Обратившимся необходимо иметь паспорт и его копию с данными о выдаче паспорта, фамилии, имени, отчестве, с отметкой о регистрации по месту жительства.По информации Александра БондарЧука, председателя Совета ветеранов Ангарского городского округа, сейчас они составляют полный список ангарчан-детей войны, сверяя данные на предприятиях города. Это делается, чтобы выявить детей войны, которые не смогут самостоятельно прийти, помочь им оформить выплаты к Дню Победы.