За детей платят?

- Зависит ли зарплата учителя от количества учеников?

Валентина Ивановна



Татьяна СМИРНОВА, заместитель начальника управления образования администрации АГО по экономическим вопросам, объяснила нашей газете:

- Заработная плата учителя зависит от объёма выполненной работы, которая измеряется в часах (нагрузки), от квалификации, стажа и профессиональных заслуг и достижений. Количество детей в классе на основную зарплату не влияет, эта цифра влияет только на получение доплаты за классное руководство. Доплата за классное руководство в полном объеме производится при наполняемости класса в городской местности - 25 человек, в сельской местности – 14 человек. При более низкой наполняемости оплата классного руководства производится пропорционально численности учащихся.