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За детей платят?


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Сегодня, 14:46
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- Зависит ли зарплата учителя от количества учеников?
Валентина Ивановна

Татьяна СМИРНОВА, заместитель начальника управления образования администрации АГО по экономическим вопросам, объяснила нашей газете:
- Заработная плата учителя зависит от объёма выполненной работы, которая измеряется в часах (нагрузки), от квалификации, стажа и профессиональных заслуг и достижений. Количество детей в классе на основную зарплату не влияет, эта цифра влияет только на получение доплаты за классное руководство. Доплата за классное руководство в полном объеме производится при наполняемости класса в городской местности - 25 человек, в сельской местности – 14 человек. При более низкой наполняемости оплата классного руководства производится пропорционально численности учащихся.
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