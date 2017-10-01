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Где мои деньги?


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Где мои деньги?
Проездные должны были облегчить жизнь пожилым, а на деле только усложнили.

- 26 сентября я пошла пополнять транспортную карту в Сбербанк в 76 квартале. Засунула 100 рублей, а купюру в 50 рублей терминал не принимал ни в какую. Девушка-консультант объяснила, что купюра новая и автомат её не распознаёт. Я попросила купюру поменять, с меня спросили паспорт. Паспорта не было, и я ушла. А кто мне вернёт те 100 рублей, которые терминал принял?
Людмила Ивановна АНТОНЕНКО, пенсионер

Сходив домой за паспортом, Людмила Ивановна вернулась в Сбербанк и написала заявление о возврате денег. Через несколько дней с номера 900 получила сообщение от Сбербанка: «Ваше заявление рассмотрено. Обращайтесь к поставщику транспортной услуги». Людмила Ивановна пошла на автостанцию, где ей посоветовали обратиться по номеру телефона организации «Универсальная электронная карта Иркутской области» (УЭК) 8(3952)23-44-41.

Раньше в УЭК можно было позвонить по другому номеру, указанному на каждой транспортной карте. Но вот уже три месяца тот телефон не работает, и никто не спешит извещать владельцев транспортных карт, куда теперь сообщать о неполадках.

Мы набрали новый номер и задали вопрос о потерянной сотне рублей Андрею СНЕГИРЁВУ, представителю транспортного отдела УЭК.
- Транспортная карта устроена таким образом, что на неё может быть зачислена только конкретная сумма – 150 рублей, - объяснил Андрей нашей газете. - Если сумма меньше или больше, то зачисления не произойдёт. Обращайтесь с требованием возврата денег в Сбербанк.

Мы также спросили у Андрея Снегирёва: почему нельзя сразу пополнить карту на большую сумму и не бегать пожилым людям в банк каждый месяц?
- У этой карты нет чипа, она не может использоваться для хранения денежных средств, - объяснил представитель УЭК.
Людмила Ивановна решила махнуть рукой на свои 100 рублей, раз уж цепочка замкнулась. А зря! Ведь это целых пять поездок в общественном транспорте. И дело не в деньгах, а в справедливости.

Вот она, обратная сторона льготного проезда по электронным картам. В редакцию нашей газеты практически каждый день приходят пожилые люди, у которых случились какие-либо недопонимания с банкоматами или с терминалами в автобусе. Ну не дружат они с техникой!
Так ведь ещё и мы, молодые и продвинутые, не чувствительны к их проблемам. Это я про девушку, работницу Сбербанка, которая в тот день не нашла возможность поменять пожилому человеку купюру в 50 рублей, создав таким образом целый клубок проблем и звонков.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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