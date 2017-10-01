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Хоть одного поймали?


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- Сколько мошенников развелось! Хоть одного поймали? Наказали?
Пётр Никифорович

Мошенников действительно сегодня хоть косой коси. При этом мы всегда недоумеваем: как можно обмануть здравомыслящего человека? История 27-летнего мужчины, осужденного Ангарским городским судом, показывает, как и почему люди становятся жертвами мошенника.
По информации Елены ЯШИНОЙ, пресс-секретаря Ангарского городского суда, житель Оренбургской области приехал в наш город зимой этого года, снял в аренду квартиру, раскинул свои сети: за два месяца совершил семь мошенничеств. При этом никаких новых схем не выдумывал, играл на доверии людей и их желании получить больше, чем дали.

Приезжий знакомился с ангарчанами, завязывал с ними дружеские отношения и делал выгодное предложение – обещал вернуть сумму в два раза больше той, что брал в долг. Этого оказывалось достаточно, чтобы новые знакомые добровольно давали ему разные суммы. У одного на банковской карточке было 458 тысяч рублей, мошенник пообещал вернуть в двойном размере. Ангарчанин отдал свою карточку, сообщил пин-код! Чего не сделаешь ради почти миллиона рублей!..

В числе пострадавших оказалась и 25-летняя сотрудница одного из кафе города. Свободных денег у нее не было, поэтому новому знакомому она отдала свои золотые кольца, серьги, цепь общей стоимостью 71 тысяча рублей, которые тот заложил в ломбард. Затем ангарчанка оформила в банке кредитную карту на 24 тысячи рублей, которую передала злоумышленнику, чтобы тот выкупил ее украшения. Преступник деньги прикарманил, и поминай как звали.
Подсудимый проведет в исправительной колонии строгого режима 4,5 года и заплатит потерпевшим 677 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил, осужденный подал апелляцию.

Ольга КРАСНОВА

КСТАТИ

Обманули полстраны

Тем же способом – на «выгодных условиях» - работала супружеская пара из Усолья-Сибирского. В 2014 году женщина разместила в Интернете информацию от имени сотрудника Сбербанка о предоставлении онлайн-кредита. На это заманчивое предложение нашлись желающие. В телефонных переговорах мошенница убеждала «клиентов» перечислить небольшие суммы якобы для заключения кредита, другие сообщали ей пароли, необходимые для получения доступа к услуге «Сбербанк-онлайн», после чего деньги с их счетов исчезали.

Роли между супругами были распределены: муж приобретал сим-карты разных операторов сотовой связи, телефоны и банковские карты, зарегистрированные на других людей. Жена вела переговоры.

За неполных два года семейная пара обманула жителей Удмуртской Республики, Ульяновской области, Красноярского края, Свердловской области и других регионов страны на общую сумму более одного миллиона рублей.

Усольский суд признал подсудимых виновными в 15 эпизодах мошенничества и назначил им наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Прокурор и представитель Сбербанка не согласились с таким мягким приговором и подали апелляционную жалобу. Вышестоящий суд оставил решение Усольского суда без изменения.
Вывод? Будьте внимательны ко всем «выгодным предложениям».
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