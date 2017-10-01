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Сколько ждать?


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Сколько ждать?
Сначала человек ждёт лучшей жизни, потом - индексированной пенсии.

- После выхода на пенсию я несколько лет работала. В сентябре 2017 года решила уволиться, обратилась в ПФ о перерасчете пенсии. Мне ответили, что за октябрь, ноябрь и декабрь пересчитывать пенсию не будут, а будут только в январе 2018 года. Почему? Я пенсионерка и имею право уже в октябре получать ту пенсию, которую заработала.
Ольга Васильевна

Напомним нашим читателям, что с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер работать прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, которые происходили во время его работы. Однако, по информации пресс-службы Пенсионного фонда России, уволившийся пенсионер получит индексированную пенсию только через три месяца с даты увольнения. Такой порядок диктовал старый закон.

1 июля 2017 года был принят федеральный закон №134 - ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 федерального закона «О страховых пенсиях», который вступит в силу с 1 января 2018 года. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии уже с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. К примеру, пенсионер уволился в марте. В апреле в ПФ поступит отчетность от его работодателя с информацией о том, что пенсионер еще числится работающим. В мае - отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФ примет решение о возобновлении индексации, и только в июле пенсионер получит полный размер пенсии. Получаются те же три месяца ожидания. Единственная разница в том, что вместе с индексированной пенсией человек получит и денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.

Елена КЛИМОВА
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