Сколько ждать?

Ольга ВасильевнаНапомним нашим читателям, что с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер работать прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, которые происходили во время его работы. Однако, по информации пресс-службы Пенсионного фонда России, уволившийся пенсионер получит индексированную пенсию только через три месяца с даты увольнения. Такой порядок диктовал старый закон.1 июля 2017 года был принят федеральный закон №134 - ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 федерального закона «О страховых пенсиях», который вступит в силу с 1 января 2018 года. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии уже с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. К примеру, пенсионер уволился в марте. В апреле в ПФ поступит отчетность от его работодателя с информацией о том, что пенсионер еще числится работающим. В мае - отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФ примет решение о возобновлении индексации, и только в июле пенсионер получит полный размер пенсии. Получаются те же три месяца ожидания. Единственная разница в том, что вместе с индексированной пенсией человек получит и денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.