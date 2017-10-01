Плохо слышите?

Мария Семёновна[/b]Мы попросили сделать это врача-отоларинголога-сурдолога ЦМСЧ-28 Оксану ТЕРЕХОВУ, которая работает с плохослышащими людьми и знает все о причинах возникновения тугоухости.- Громкая музыка в плейере через наушники, в машине, шумное производство, колонки, включенные на полную мощность, - все это постепенно и неминуемо приводит к снижению слуха. Кроме того, тугоухость может стать следствием перенесенного гриппа или другой тяжелой вирусной инфекции, бесконтрольного приема лекарственных препаратов, неконтролируемых сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонической болезни. В ушах, глазах и почках сосуды очень тонкие, капиллярного типа, поэтому при резком повышении давления в организме они страдают первыми. Мы всем пациентам постоянно рекомендуем оберегать уши от резких перепадов звука и воздействия громких звуков, чтобы не повредить слуховые нервы.- Но в стационаре ЦМСЧ-28 заведующий ЛОР-отделением проводит слухоулучшающие операции…- Здесь ключевое слово «улучшающие», но не полностью восстанавливающие. Бежать к врачу и определяться, по какой причине потерялся слух, необходимо сразу же, как только проблемы со слухом возникли. Промедление в лечении недопустимо. Возможность восстановления слуха существует только в первые 3-4 дня. Практика показывает, что в большинстве случаев слух резко теряется из-за серной пробки. Это не патология, а нормальное функционирование наших желез: в слуховом проходе вырабатывается сера (кожное сало), из которой формируется пробочка. Она может закупорить слуховой проход. Это легкое заболевание. Мы его после диагностики сразу вылечиваем. А вот с сосудистыми нарушениями, которые ведут к потере слуха, бороться сложно.- Звуковая реклама, которая целыми днями крутится в торговых центрах, на слух влияет?- На уши она не действует, только на нервы. Повреждающим фактором обладает повышенный уровень звука – такой, как громкая музыка, звучащая в наушниках. Общаясь с пациентами, замечаю, что не каждый слабослышащий человек знает о существующей проблеме. Многие из них уверены, что нормально слышат. Думают, что задумчивые по натуре, поэтому, уйдя в себя, пропускают мимо ушей какую-то информацию.- Что надо делать, чтобы сберечь слух до старости?- Беречь уши, как бы это банально ни звучало. Помните, что акустическая травма может привести к одномоментной потере слуха, который потом вообще никогда не восстановится. Бывали случаи, что мужчины теряли слух на охоте, молодые люди - на дискотеке, танцуя рядом с усилителями звука. Не надо ковыряться в ушах никакими палочками, они могут вызвать инфицирование кожи слухового прохода. Созданные зубочистками микротрещины в ушах ведут к местным локальным воспалительным процессам, которые могут принимать хронический характер. Бесконтрольное применение антибиотиков часто приводит к грибковым поражениям кожи слухового прохода, которые сопровождаются интенсивным зудом. Стремясь от него избавиться путем царапания, пациенты заносят вторичную бактериальную инфекцию. Она имеет вялотекущий хронический характер. Болезненный процесс может обостряться каждый раз при попадании воды в ухо: помыл человек голову, тут же началось воспаление. Не надо без назначения врача свечами пользоваться, которые рекламируют как противовоспалительные и обезболивающие. Вы же не знаете, какое там состояние барабанной перепонки. Может, вы в детстве переболели гнойным отитом, перфорация (дырка) закрылась, а рубчик настолько тонкий, что любой инородный предмет, включая свечи, его разрушит. К тому же воск, который будет скапливаться в слуховом проходе, потом трудно промыть.Если вы хотите хорошо слышать, не лазьте в уши. Если там что-то мешает, чешется или болит, обратитесь в поликлинику к лору. Пусть квалифицированный специалист посмотрит, что вызывает у вас дискомфорт.[b]Галина ЛЕМЗЯКОВА,фото Николая СТЕРНИНА[/b]