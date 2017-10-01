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Почему не отдают?


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Сегодня, 09:22
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- Мой муж был лишен водительских прав. Выпил, сел за руль и был остановлен патрулем ДПС. В итоге лишение прав на один год. Спустя ровно год с момента вынесения судом постановления о лишении он пошел в ГИБДД восстанавливать права. Однако там
ему сказали, что пешком придется походить еще десять дней. Именно через столько закончится срок лишения прав. Где мы просчитались?
Светлана

Почему не отдают?

Отвечает инспектор ГИБДД по городу Ангарску Алена ГРЯЗНОВА:
- После вступления в силу решения суда водитель должен сдать права в ГИБДД в течение трех рабочих дней. Почему-то некоторые водители считают, что срок лишения автоматически начинает отсчитываться с даты постановления суда. Это не так. Отсчет начинается только со дня сдачи (или изъятия, или заявления об утрате) указанного документа.
В ГИБДД дают совет: чтобы не продлить срок хождения пешком, сдавайте удостоверения вовремя по адресу 252 квартал, дом 40, кабинет 211. В будние дни с 14.00 до 17.45. А еще лучше – никогда и ни при каких обстоятельствах не садитесь за руль в пьяном виде.

Игорь КАРИН
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