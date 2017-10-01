Почему не отдают?

СветланаОтвечает инспектор ГИБДД по городу Ангарску Алена ГРЯЗНОВА:- После вступления в силу решения суда водитель должен сдать права в ГИБДД в течение трех рабочих дней. Почему-то некоторые водители считают, что срок лишения автоматически начинает отсчитываться с даты постановления суда. Это не так. Отсчет начинается только со дня сдачи (или изъятия, или заявления об утрате) указанного документа.В ГИБДД дают совет: чтобы не продлить срок хождения пешком, сдавайте удостоверения вовремя по адресу 252 квартал, дом 40, кабинет 211. В будние дни с 14.00 до 17.45. А еще лучше – никогда и ни при каких обстоятельствах не садитесь за руль в пьяном виде.