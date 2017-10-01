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Почему опять не работают?


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Вчера, 19:24
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- 25 сентября пришла в отделение Сбербанка в 7 микрорайоне, чтобы пополнить транспортную карточку. А там та же проблема, что и несколько месяцев назад, – терминалы не работают! Сотрудники банка говорят, что это программа не работает. Когда это издевательство уже закончится?
Наталья Ивановна

На запрос нашей газеты пресс-центр Байкальского банка Сбербанка ответил, что 25 сентября действительно был зафиксирован сбой работы оборудования. Проблема была устранена 26 сентября. С того дня в трех терминалах, расположенных в филиале, можно пополнить транспортную карту.
Банк приносит своим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства.
Как указывает Наталья Ивановна, банк не в первый раз доставляет проблемы своим клиентам. В чем причина сбоя работы терминалов и есть ли гарантия, что он не повторится, пресс-центр не сообщает.

Елена Климова
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