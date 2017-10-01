АНХК продаёт турбазы?

- Правда ли, что АНХК выводит из своей структуры сразу три социальных объекта - детский лагерь «Здоровье», турбазу «Утулик» и профилакторий «Родник»? С чем это связано?
Андрей- Я ветеран АНХК, многие бывшие работники встревожены тем, что АНХК продает свои турбазы. Нас беспокоит «Утулик», куда ветеранов много лет возили на отдых, теперь нам придется сидеть дома. Попробуйте разузнать, это правда?
Нина АнатольевнаЖелающие отдохнуть в «Здоровье» есть только летом, зимой содержать лагерь невыгодно.
Фото из архива редакции
Мы разузнали. Турбазу «Утулик», детский оздоровительный лагерь «Здоровье» и профилакторий «Родник» АНХК никому не продает и не отдает. По информации Анны КОКОУРОВОЙ, начальника отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, пресс-секретаря АО «АНХК», вывод этих социальных объектов из состава нефтехимической компании не планируется.
Но, как известно, слух на пустом месте не рождается. Дело в том, что анализ последних лет показал, что зимой в «Утулике» и «Здоровье» мало отдыхающих, поэтому с декабря 2017 года один из двух корпусов базы отдыха «Утулик» закроют. Мало того «Утулик» и «Здоровье» зимой работать не будут.
Что ждет работников этих подразделений? Их сократят или отправят в отпуска без сохранения заработной платы? Оказалось, что в «Утулике» и «Здоровье» сокращать некого, все сотрудники работают по сезонному графику, а летне-осенний сезон благополучно закончился.
Сейчас в АНХК круглогодично работают база отдыха «Ангара», загородный лагерь «Юбилейный» и санаторий-профилакторий «Родник». По информации пресс-секретаря АНХК, путевок достаточно, все заявки работников и пенсионеров нефтехимической компании на отдых и оздоровление выполняются. Кроме того, нефтехимики получают льготные путевки на санаторно-курортное лечение на популярных курортах России и за рубежом. Ольга КРАСНОВА