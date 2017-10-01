АНХК продаёт турбазы?

АндрейНина АнатольевнаМы разузнали. Турбазу «Утулик», детский оздоровительный лагерь «Здоровье» и профилакторий «Родник» АНХК никому не продает и не отдает. По информации Анны КОКОУРОВОЙ, начальника отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, пресс-секретаря АО «АНХК», вывод этих социальных объектов из состава нефтехимической компании не планируется.Но, как известно, слух на пустом месте не рождается. Дело в том, что анализ последних лет показал, что зимой в «Утулике» и «Здоровье» мало отдыхающих, поэтому с декабря 2017 года один из двух корпусов базы отдыха «Утулик» закроют. Мало того «Утулик» и «Здоровье» зимой работать не будут.Что ждет работников этих подразделений? Их сократят или отправят в отпуска без сохранения заработной платы? Оказалось, что в «Утулике» и «Здоровье» сокращать некого, все сотрудники работают по сезонному графику, а летне-осенний сезон благополучно закончился.Сейчас в АНХК круглогодично работают база отдыха «Ангара», загородный лагерь «Юбилейный» и санаторий-профилакторий «Родник». По информации пресс-секретаря АНХК, путевок достаточно, все заявки работников и пенсионеров нефтехимической компании на отдых и оздоровление выполняются. Кроме того, нефтехимики получают льготные путевки на санаторно-курортное лечение на популярных курортах России и за рубежом.