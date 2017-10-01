По закону и по совести?

- Прочитала в «Ангарских ведомостях» 11 октября про вас. Пишет Наталья Дмитриевна РУДЫХ: «Журналистка газеты «Время» предоставила в статье информацию, которая не соответствует действительности. При этом она оклеветала меня и мою семью, унизила, опозорила и надругалась над памятью недавно умершей мамы». Я всегда считала вашу газету порядочной, а вы докатились! Хочу знать, кто за это безобразие ответит и как наказали журналиста за такую работу?

Раиса Алексеевна ФИЛИППОВА, ваша подписчица с 1993 года, а теперь и не знаю,

надо ли вас выписывать, раз вы стали такие.



В нашей газете 24 января этого года действительно была опубликована статья нашего журналиста, напрямую касающаяся Натальи Дмитриевны Рудых. В ней «ангарчанка и ее семья выставлены», как пишут наши коллеги из «АВ», «мягко скажем, не в самом красивом свете». Однако ни фамилия, ни имя, ни другие персональные данные, по которым Рудых можно было бы опознать, в нашей статье указаны не были, это сделала сама Рудых в «Ангарских ведомостях».



Журналист нашей газеты взяла за основу рассказ соседки покойной матери Рудых, а также других ее соседей, факты из заявления в полицию и редакцию нашей газеты, которое написали соседи. Наталья Дмитриевна встречаться с журналистом отказалась.



Напомним нашим читателям: речь в статье шла о том, как две пожилые сестры много лет жили вместе в одной квартире. Как они помогали друг другу и дочери одной из сестер, поскольку у второй своих детей не было. Как одна сестра сильно болела и другая ее поддерживала. Как после ее смерти эта самая дочь – Н.Д. Рудых с мужем предложили своей 82-летней тете съехать с квартиры и искать себе другое жилье, поскольку тетя была там только прописана и прав собственника на квартиру сестры не имела.



После выхода статьи Наталья Дмитриевна Рудых обратилась в суд, требуя признать сведения, опубликованные в нашей газете, не соответствующими действительности, порочащими ее честь и достоинство. Свой ущерб она обозначила суммой в 450 тысяч рублей.

21 сентября Ангарский городской суд принял решение:



«…Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, предоставленных ответчиком, а также показаниями самой истицы, которая поясняла, что после смерти матери 25.12.2016 г. говорила Галине Андреевне, чтобы она освобождала квартиру и подтвердила факт того, что квартиру продают, и в течение 6 месяцев Галина Андреевна должна ее покинуть. Таким образом, в судебном заседании такие обстоятельства, как порочащий характер указанных сведений и несоответствие их действительности, не нашли своего подтверждения…



В удовлетворении исковых требований Рудых Натальи Дмитриевны к ООО «Газета «ВРЕМЯ»… о признании не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство сведения, распространенные 24 января 2017 года в ангарской городской газете «Время» в статье корреспондента Тихой Оксаны Александровны под заголовком «Пожила, и хватит»:



- «Галина Андреевна регулярно помогала младшей сестре, пересылая часть зарплаты на образование своих племянниц… Наталья от помощи мамы и тети не отказывалась. Так и вырастила своих девочек, дав им образование.



- Переехав в Ангарск, Галина Андреевна купила однокомнатную квартиру с расчетом сдавать ее в аренду. Но когда одной из дочерей Натальи понадобились деньги, квартиру продали.



- Последний год она (Лидия Андреевна, мама Н.Д. Рудых) была лежачая. Ухаживала за ней ее сестра Галина. Дочь если и появлялась в квартире, то лишь затем, чтобы устроить пенсионеркам разнос.



- Наталья, ни слова не говоря, вылила по ведру воды на мать и Галину Андреевну!



- Из заявления соседей в редакцию и полицию: «…и стали выгонять Галину Андреевну на улицу».



- По закону и по совести… Лидия Андреевна необдуманно жестко отнеслась к сестре, практически лишив ее крыши над головой после своей смерти».

…и взыскании компенсации морального вреда в размере 450 тысяч рублей – ОТКАЗАТЬ».



Обратите внимание на дату решения суда – 21 сентября. Газета «Ангарские ведомости» публикует письмо Рудых, обвиняющее журналиста нашей газеты в публикации сведений, не соответствующих действительности, клевете и унижении семьи, надругательстве над памятью покойной, 11 октября. По закону о СМИ, ответственность за распространение сведений, не соответствующих действительности, несет средство массовой информации, эти факты распространившее. Поэтому журналиста обязывают проверять достоверность сообщенной ему информации. Если бы наши коллеги из «Ангарских ведомостей» работали профессионально, они должны были бы проверить, на самом ли деле наша газета наврала и оклеветала Н.Д. Рудых. Для этого нужно просто работать по закону и по совести. «Ангарские ведомости» делать это не умеют. Или перед нею ее учредителем - администрацией Ангарского городского округа - поставлена задача подобными статейками в каждом номере уничтожать авторитет газеты «Время» как заслуженной, народной и честной газеты города. Однако известно: тот, кто плюет в спину, всегда идет позади.



Возвращаясь к вопросу нашей читательницы: кого и как наказали? Полагаю, что нас всех, кто на свои налоги вынужден оплачивать издание такой газеты.



Главный вопрос: где сейчас живет героиня нашей статьи?

На момент решения суда Галина Андреевна жила по старому адресу. Однако на суде Н.Д. Рудых подтвердила свое предложение 82-летней тете немедленно освободить квартиру и снимать свою. Так и сказала: «Действительно: пожила и хватит!»



Галина АМЯГА