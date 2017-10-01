Деньги отдали?

Апрель 2015 года. Фото протестующих работников ТД «АЭМЗ», которых не признал их директор.- После того как «Времянка» опубликовала материал о том, что Д.В. Торбеев должен нам почти 2 миллиона рублей, дело с мертвой точки сдвинулось. В конце сентября 2017 года должник нам деньги вернул, - ответила нашей газете Светлана МАХОНЬКИНА, руководитель инициативной группы бывших работников АЭМЗ, бившихся за свои зарплаты.Напомним нашим читателям, что Денис Торбеев, директор управляющей компании «ЖилКом», более двух лет был и генеральным директором торгового дома «Ангарский электромеханический завод».- Когда в июне 2012 года 37-летний Д.В. Торбеев пришел на АЭМЗ, он обещал поднять производство, вложить в него свои деньги, купить новое оборудование, организовать сеть продаж. Однако в штат взял далеко не всех: многие, в том числе и я, работали там неофициально. При этом предприятие могло бы успешно развиваться, если бы заработанные деньги тратились на производственные нужды, - рассказывает Махонькина.Факты увода денег с предприятия удалось установить Арбитражному суду Иркутской области. Так, с января 2013 по январь 2014 года за чистку и санитарную уборку офиса торгового дома «АЭМЗ» площадью 136 кв. метров было заплачено 2 млн. 812 тысяч 391 рубль. Немалая часть денег была потрачена на установку пластиковых окон, хотя в помещениях, занимаемых обществом, эти окна не устанавливались. 77 тысяч рублей ушло на бензин, хотя на балансе ООО «ТД «АЭМЗ» транспортных средств не было. Суд установил, что в результате неправомерных действий Торбеева торговому дому причинены убытки в размере 4 млн. рублей.За годы такого «эффективного руководства» предприятие развалилось, и директор свой пост покинул. В результате без работы осталось больше 100 человек, 39 из них с долгами по зарплате. Сначала люди терпеливо ждали, но Торбеев оказался человеком забывчивым. Дошло до того, что в прокуратуре он заявил, что своих бывших работников… не знает! А после выхода статьи в нашей газете («Отдай зарплату!» - «В» от 21 апреля 2016 года), Д. Торбеев написал, что люди на фотографии с плакатом «Торбеев, отдай зарплату» в ООО «ТД «АЭМЗ» не работали. Эти люди обратились в Ангарский городской суд, где их трудовые отношения с «забывчивым» директором были установлены. В июле 2016 года суд обязал Дениса Торбеева выплатить бывшим работникам долг по зарплате в сумме 1 млн. 944 тысячи 708 рублей.Тут выяснилось, что взять у должника нечего. У руководителя ООО «ЖилКом» нет ни квартиры, ни машины, он продал даже свою долю в управляющей компании! Хотя он выплачивал бывшим работникам по 100-200 рублей в месяц. Следственные органы тощему кошельку должника не поверили, Дениса Валерьевича задержали. В СИЗО ему стало плохо, пришлось поместить его в БСМП, где он два дня пролежал под конвоем. После этого деньги нашлись.- Нам позвонила следователь и пригласила в субботу, 12 декабря 2016 года, в следственный комитет. У Дениса Валерьевича появилось желание выплатить всем работникам зарплату. Мы, признаться, своему счастью не поверили. Но Наталья ТОРБЕЕВА, жена и бывший главный бухгалтер торгового дома, под расписку выдала нам 1 млн. 100 тысяч рублей. Правда, деньги получили только 18 человек, остальным не хватило, им обещали заплатить позже, - вспоминает Светлана Махонькина.В феврале 2017 года Д. Торбеев обратился в Арбитражный суд, просил внести в реестр кредиторов ТД «АЭМЗ», в отношении которого возбуждена процедура банкротства, требование в размере 9,5 млн. рублей по договорам беспроцентного займа и 56 тысяч рублей - расходы по госпошлине. 22 сентября 2017 года четвертый Арбитражный апелляционный суд в требовании Торбееву отказал. Может быть, истец и давал предприятию деньги взаймы, но ему не представил ни договоров займа, ни разумного экономического обоснования предоставления денег на заемных условиях. Мало того, суд установил, что через расчетный счет должника Д.В. Торбеев получал денежные средства, переводил их другим лицам в своих личных целях, осуществляя вывод денег должника под видом мнимых операций.В заключение заметим, что Денис Торбеев окончил Стокгольмскую школу экономики. То ли учили плохо, то ли не тому.