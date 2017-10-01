.
,

Куда довезут?


0

Вчера, 16:39
 Количество просмотров: 59
    

- Я имею льготу на проезд в общественном транспорте как ветеран труда. В почтовом отделении за 150 рублей можно купить электронную транспортную карту или книжку с двадцатью отрывными билетами. Я купила такую, с отрывными билетами. В автобусе № 104 до Одинска водитель сказал, что эти талоны здесь недействительны. Зачем же их тогда продают?
Валентина Ивановна

Увы, это так. По городским маршрутам, куда относится и маршрут № 104 Ангарск-Одинск, льготники могут ездить только по единому социальному проездному билету - электронной транспортной карте с вашей фотографией. Такую карту можно оформить на почте, её стоимость - 150 рублей. По ней можно проехать 30 раз в городском транспорте, все поездки свыше нужно будет оплатить.
Проехать по бумажным отрывным талонам можно по пяти пригородным маршрутам:
№ 193 - Ангарск (диспетчерский пункт) – поселок Раздолье (остановка - магазин «Девятка»)»,
№ 194 - Ангарск (Автостанция) – Архиереевка (село Целоты)»,
№ 203 - Ангарск («Горгаз») – с/о «Строитель»,
№ 372 - Ангарск (стадион «Ермак») - Иркутск (улица Джамбула),
№ 375 - Ангарск (стадион «Ермак» – Иркутск (ж/д вокзал).
На эти маршруты отрывные талоны на 20 поездок также могут приобрести сопровождающие инвалида I группы, ребенка-инвалида.
За отрывными социальными талонами на почту можно обращаться с 15 числа месяца, предшествующего месяцу проезда, по 10 число месяца, в котором будет осуществляться проезд.

Елена КЛИМОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме
Большой лёд
Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Только что нарисовали
Не пущу!
Горел автомобиль
Все новости категории

Общество
АНГАРЧАНКА В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
СУРОК НЕ ВИНОВАТ!
Главе Мегета грозит статья
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (173)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru