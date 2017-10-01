Куда довезут?

- Я имею льготу на проезд в общественном транспорте как ветеран труда. В почтовом отделении за 150 рублей можно купить электронную транспортную карту или книжку с двадцатью отрывными билетами. Я купила такую, с отрывными билетами. В автобусе № 104 до Одинска водитель сказал, что эти талоны здесь недействительны. Зачем же их тогда продают?

Валентина Ивановна



Увы, это так. По городским маршрутам, куда относится и маршрут № 104 Ангарск-Одинск, льготники могут ездить только по единому социальному проездному билету - электронной транспортной карте с вашей фотографией. Такую карту можно оформить на почте, её стоимость - 150 рублей. По ней можно проехать 30 раз в городском транспорте, все поездки свыше нужно будет оплатить.

Проехать по бумажным отрывным талонам можно по пяти пригородным маршрутам:

№ 193 - Ангарск (диспетчерский пункт) – поселок Раздолье (остановка - магазин «Девятка»)»,

№ 194 - Ангарск (Автостанция) – Архиереевка (село Целоты)»,

№ 203 - Ангарск («Горгаз») – с/о «Строитель»,

№ 372 - Ангарск (стадион «Ермак») - Иркутск (улица Джамбула),

№ 375 - Ангарск (стадион «Ермак» – Иркутск (ж/д вокзал).

На эти маршруты отрывные талоны на 20 поездок также могут приобрести сопровождающие инвалида I группы, ребенка-инвалида.

За отрывными социальными талонами на почту можно обращаться с 15 числа месяца, предшествующего месяцу проезда, по 10 число месяца, в котором будет осуществляться проезд.



Елена КЛИМОВА