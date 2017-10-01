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Кого в школе кормят бесплатно?


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Вчера, 16:39
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- Моя дочь в этом году пошла в первый класс. Жена - инвалид третьей группы, не работает. Обратилась в соцзащиту по вопросу бесплатного питания дочери в школе, но ей отказали. Причину не объяснили. Почему моей дочери не дали бесплатное питание?
Николай

Как мы уже писали («В пять раз меньше» - «В» от 23 сентября), право на бесплатные обеды имеют родители школьников из многодетных и малообеспеченных детей. С 1 сентября 2017 года правительство Иркутской области увеличило сумму оплаты питания на одного ребенка до 30 рублей, еще 30 рублей дает администрация Ангарского городского округа, в результате ребенок имеет право на бесплатный перекус в школе на 60 рублей. Но этой социальной поддержкой пользуются далеко не все дети из бедных семей. По информации В. СЕМЕНОВА, и.о. директора управления социальной защиты населения по Ангарскому району, бесплатно в школе могут питаться школьники из многодетных семей, в которых трое и больше детей до 18 лет, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного по Иркутской области, а также школьники из малоимущих семей, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения.
Согласно новым изменениям в законе Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей», обязательное условие получения бесплатного питания ребенка в школе - работающие родители (если они трудоспособны), что подтверждается справкой об их доходах. Если родитель безработный, необходима справка из центра занятости населения.
Наталья Викторовна - инвалид 3-й группы, т.е. в трудоустройстве не ограничена. Так как женщина не работает (не представила справку), ее дочь по новому закону не имеет права на бесплатное питание в школе.
Добавим, что некоторым родителям справка с места работы не требуется. Это, в частности, женщины, которые ухаживают за ребенком до трех лет, за ребенком-инвалидом, очно учатся или ведут личное подсобное хозяйство.

Ольга САНИНА
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