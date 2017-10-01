.
,

Можно без очереди?


0

Сегодня, 01:17
 Количество просмотров: 50
    

- Я – дитя войны, пришла в соцзащиту по улице Коминтерна, 41, чтобы написать заявление на получение двух тысяч рублей к 9 мая. Но в 114 и 115 кабинеты такие дикие очереди, что пришлось возвращаться домой ни с чем. Почему соцзащите дали такое неудобное помещение? Коридоры узкие, сесть негде...
Анна Тимофеевна

Можно без очереди?
Очередью детей войны испугать нельзя, они в ней всю жизнь простояли. Просто возьмите с собой бутылочку воды, таблетки и не нервничайте – общайтесь. Где ещё встретишь столько товарищей по молодости?..

Получив вопрос нашей читательницы, мы поехали в управление соцзащиты населения. Действительно, очередь в кабинеты № 114 и 115 была большая. В здании душно, коридор узкий. Скамеечки в него впихнули, но их недостаточно, поэтому многие старики стоят. На наш взгляд, здание ангарской соцзащиты мало приспособлено для приема людей - пожилых, инвалидов, мам с детьми. Это и понятно, раньше здесь было детское учреждение, потом детский дом. Предполагаем, что переезд сюда управления соцзащиты обусловлен единственной причиной: здание находится в собственности Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, и, значит, за его аренду не надо платить.
Однако сдвиги в сторону улучшения обслуживания всё же есть: с 20 октября текущего года в соцзащите ввели электронную очередь – берешь талончик, на табло высвечивается номер твоей очереди к специалисту кабинетов № 114 или 115. Работают десять окон, в день принимают около 200 человек. Такая система, известная ангарчанам по Сбербанку, избавляет очередников от суеты и волнения. Но новая система в соцзащите уже дала сбой – не работает терминал, который выдает талоны с номером очереди. Вместо терминала работает сотрудница соцзащиты, которая также записывает на прием тех, кто хотел бы не томиться в очереди, а прийти в определенное время в определенный день. Предварительная запись - дело хорошее, но для того чтобы записаться, старикам приходится… ехать в соцзащиту!.. Однако можно это сделать и по телефону 52-37-71. Но по нему очень трудно дозвониться, он постоянно занят.
Главный вопрос: чем вызваны такие очереди в соцзащите? Мы спросили людей и выяснили, что большинство из них – дети войны. Тут ситуация такая: дети войны, которые уже получили этот статус, после 1 сентября 2017 года должны прийти в соцзащиту еще раз, чтобы написать заявление на получение 2000 рублей, принести паспорт и его копию.
В Ангарском городском округе 19,5 тысячи детей войны. Открыты 9 пунктов приема документов. Но многие еще об этом не знают и идут по-старинке в соцзащиту (узнать адреса пунктов можно в информации в нашей газете - «Где принимают документы детей войны?» - «В» от 10 октября 2017 года, стр. 4).

Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме
Большой лёд
Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Школьницу придавило на корте
Ликвидировали на месте
Смерть в гараже
Все новости категории

Общество
Сами с руками
Займи себя сам
Япона-мама
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (183)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru