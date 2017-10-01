Можно без очереди?

Анна ТимофеевнаПолучив вопрос нашей читательницы, мы поехали в управление соцзащиты населения. Действительно, очередь в кабинеты № 114 и 115 была большая. В здании душно, коридор узкий. Скамеечки в него впихнули, но их недостаточно, поэтому многие старики стоят. На наш взгляд, здание ангарской соцзащиты мало приспособлено для приема людей - пожилых, инвалидов, мам с детьми. Это и понятно, раньше здесь было детское учреждение, потом детский дом. Предполагаем, что переезд сюда управления соцзащиты обусловлен единственной причиной: здание находится в собственности Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, и, значит, за его аренду не надо платить.Однако сдвиги в сторону улучшения обслуживания всё же есть: с 20 октября текущего года в соцзащите ввели электронную очередь – берешь талончик, на табло высвечивается номер твоей очереди к специалисту кабинетов № 114 или 115. Работают десять окон, в день принимают около 200 человек. Такая система, известная ангарчанам по Сбербанку, избавляет очередников от суеты и волнения. Но новая система в соцзащите уже дала сбой – не работает терминал, который выдает талоны с номером очереди. Вместо терминала работает сотрудница соцзащиты, которая также записывает на прием тех, кто хотел бы не томиться в очереди, а прийти в определенное время в определенный день. Предварительная запись - дело хорошее, но для того чтобы записаться, старикам приходится… ехать в соцзащиту!.. Однако можно это сделать и по телефону 52-37-71. Но по нему очень трудно дозвониться, он постоянно занят.Главный вопрос: чем вызваны такие очереди в соцзащите? Мы спросили людей и выяснили, что большинство из них – дети войны. Тут ситуация такая: дети войны, которые уже получили этот статус, после 1 сентября 2017 года должны прийти в соцзащиту еще раз, чтобы написать заявление на получение 2000 рублей, принести паспорт и его копию.В Ангарском городском округе 19,5 тысячи детей войны. Открыты 9 пунктов приема документов. Но многие еще об этом не знают и идут по-старинке в соцзащиту (узнать адреса пунктов можно в информации в нашей газете - «Где принимают документы детей войны?» - «В» от 10 октября 2017 года, стр. 4).