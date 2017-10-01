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Студентам дешевле?


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Сегодня, 01:18
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- Моя внучка ежедневно ездит на учебу в БГУ в Иркутск. Существуют ли льготы на проезд для студентов?
Любовь Дмитриевна

Еще два года назад все студенты без исключения 9 месяцев в году ездили в электропоездах с 50-процентной скидкой. Просто показывали в кассе студенческий билет и по требованию предъявляли его кондукторам непосредственно в электричке.
Год назад правительство Иркутской области оставило эту льготу только семьям с низким уровнем дохода. В постановлении, которое летом 2016 года подписал первый заместитель губернатора Александр БИТАРОВ, написано: «Обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования льгота предоставляется при условии, что среднедушевой доход их семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения».
Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум составляет 10197 рублей. Если внучка живет с вами и у вас с ней на двоих доход в месяц не превышает 20394 рубля, то она может ездить в Иркутск на электричке не за 57 рублей, а за 28 рублей 50 копеек. Для того чтобы приобрести билет по льготной цене, студент должен предоставить в кассу вокзала студенческий билет, решение о праве на льготу, выданное соцзащитой по месту жительства, и документ, удостоверяющий личность.
В автобусах, которые ездят по маршруту Ангарск-Иркутск, льготы студентам не предоставляются.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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