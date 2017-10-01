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А мы как?


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Сегодня, 01:19
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- У вас вышла статья «Педагогам скидка» о том, что работники образования будут ездить в общественном транспорте за 15 рублей. Я работаю в техникуме. Эта скидка на нас распространяется? Или только на тех, кто работает в школе?
Анна

В пресс-службе администрации АГО на этот вопрос нашей газеты ответили коротко:
- К сожалению, пока нет.
Т.е. льготную карту на проезд могут оформить только работники школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Все, не только педагоги, но и технический персонал.
Почему так, ведь в техникумах тоже работают педагоги, а образование – это не только школы и садики. Вероятно, авторы подарка об этом просто не подумали.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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