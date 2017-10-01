- У вас вышла статья «Педагогам скидка» о том, что работники образования будут ездить в общественном транспорте за 15 рублей. Я работаю в техникуме. Эта скидка на нас распространяется? Или только на тех, кто работает в школе?

Анна



В пресс-службе администрации АГО на этот вопрос нашей газеты ответили коротко:

- К сожалению, пока нет.

Т.е. льготную карту на проезд могут оформить только работники школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Все, не только педагоги, но и технический персонал.

Почему так, ведь в техникумах тоже работают педагоги, а образование – это не только школы и садики. Вероятно, авторы подарка об этом просто не подумали.



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА