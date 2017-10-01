Принеси и снова заплати?

- В контактном зоопарке «Лапки» вход стоит 200 рублей. С собой ты должен принести лакомства для животных. Продукты отдаёшь служащему зоопарка. А потом, чтобы покормить животное, надо купить свои же продукты у него за 50 рублей. Где логика? По-моему, это просто обдираловка!

Галина



Ответить на этот вопрос мы попросили владельца контактного зоопарка Михаила КАБАКОВА.

- Мы не заставляем приносить еду! Когда нам звонят и спрашивают об этом, соглашаемся при условии, если это помытая свежая морковка или капуста с огорода. Специально ничего покупать не нужно! Все наши животные в день съедают 40 мерных (0,5 литра) стаканов еды, куда входят огурец, перчик, яблоко, морковка, груша, банан в разных комбинациях. Всё помыто и порезано. Бесплатно мы даем покормить один-два стакана. Хотите больше? Платите. По-моему, это справедливо.

Содержимое стаканов - не основная еда, а вкусняшки, как для детей шоколадки. Сколько они могут съесть этих шоколадок, если их не ограничивать? У животных диатеза не бывает, зато понос, вздутие живота, от которого они могут даже погибнуть. Михаил рассказывает, что молодые животные, особенно носуха и козы, не знают меры в еде. Однажды всю ночь гоняли по загону барашка с разбухшим животом, чтобы тот пробегался и ушли газы: так накормил его кто-то из посетителей. Основная еда большинства животных - это жёсткий корм (сено, овес).

- Поймите, я просто переживаю за своих животных! А то ведь нам приносили и фрукты с гнильцой, которые раньше мы отдавали поросятам. Я хочу, чтобы вечером звери были сыты и здоровы, и служащий зоопарка ушел домой вовремя, – объясняет хозяин зоопарка. Для этого и нужно соблюдать определенные правила.



Оксана ТИХАЯ