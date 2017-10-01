Что тут будет?

- Не могли бы вы узнать, что происходит на «Сатурне»? Говорят, там выселяют продавцов, торгующих продуктами, а на их место заходят москвичи. Так ли это?
Елена Станиславовна
Перестановки на «Сатурне» действительно происходят, только касаются они исключительно ТК «Ангарский». По словам его администратора Николая ПОЛЫВЯНОГО, это торговое заведение ждут перемены. Продавцы продовольствием сейчас съезжают в здание «ТоргСервиса», оно рядом. На ТК «Ангарский» заходит новая фирма. Но это не москвичи, а иркутяне.
- Нам поступило интересное предложение, от которого, как принято говорить, мы не смогли отказаться. Наши бывшие арендаторы тоже за забором не остались, все они нашли себе места в «ТоргСервисе». В нашем же здании будут исключительно промышленные товары, - рассказал нашей газете Николай Владимирович.
Останется многое из того, что уже было: бытовая химия, мебель, товары для ремонта. А вот какие появятся новые, администратор пожелал сохранить в тайне. На данный момент ТК «Ангарский» продолжает свою работу в обычном режиме, лишь в некоторых павильонах идет ремонт. К слову, один из здешних арендаторов, предприниматель Александр КЛИМЕНКО происходящее оценивает весьма позитивно: «Основная масса народа за продуктами всё равно шла в другое место. А теперь, возможно, народ пойдет к нам уже целенаправленно». Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА