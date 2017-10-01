Что тут будет?

Елена СтаниславовнаПерестановки на «Сатурне» действительно происходят, только касаются они исключительно ТК «Ангарский». По словам его администратора Николая ПОЛЫВЯНОГО, это торговое заведение ждут перемены. Продавцы продовольствием сейчас съезжают в здание «ТоргСервиса», оно рядом. На ТК «Ангарский» заходит новая фирма. Но это не москвичи, а иркутяне.- Нам поступило интересное предложение, от которого, как принято говорить, мы не смогли отказаться. Наши бывшие арендаторы тоже за забором не остались, все они нашли себе места в «ТоргСервисе». В нашем же здании будут исключительно промышленные товары, - рассказал нашей газете Николай Владимирович.Останется многое из того, что уже было: бытовая химия, мебель, товары для ремонта. А вот какие появятся новые, администратор пожелал сохранить в тайне. На данный момент ТК «Ангарский» продолжает свою работу в обычном режиме, лишь в некоторых павильонах идет ремонт. К слову, один из здешних арендаторов, предприниматель Александр КЛИМЕНКО происходящее оценивает весьма позитивно: «Основная масса народа за продуктами всё равно шла в другое место. А теперь, возможно, народ пойдет к нам уже целенаправленно».