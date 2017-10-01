.
,

Что тут будет?


0

Сегодня, 09:47
 Количество просмотров: 25
    

Что тут будет?
- Не могли бы вы узнать, что происходит на «Сатурне»? Говорят, там выселяют продавцов, торгующих продуктами, а на их место заходят москвичи. Так ли это?
Елена Станиславовна

Перестановки на «Сатурне» действительно происходят, только касаются они исключительно ТК «Ангарский». По словам его администратора Николая ПОЛЫВЯНОГО, это торговое заведение ждут перемены. Продавцы продовольствием сейчас съезжают в здание «ТоргСервиса», оно рядом. На ТК «Ангарский» заходит новая фирма. Но это не москвичи, а иркутяне.
- Нам поступило интересное предложение, от которого, как принято говорить, мы не смогли отказаться. Наши бывшие арендаторы тоже за забором не остались, все они нашли себе места в «ТоргСервисе». В нашем же здании будут исключительно промышленные товары, - рассказал нашей газете Николай Владимирович.
Останется многое из того, что уже было: бытовая химия, мебель, товары для ремонта. А вот какие появятся новые, администратор пожелал сохранить в тайне. На данный момент ТК «Ангарский» продолжает свою работу в обычном режиме, лишь в некоторых павильонах идет ремонт. К слову, один из здешних арендаторов, предприниматель Александр КЛИМЕНКО происходящее оценивает весьма позитивно: «Основная масса народа за продуктами всё равно шла в другое место. А теперь, возможно, народ пойдет к нам уже целенаправленно».

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме
Большой лёд
Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Заплатили за работу
Обед спас
Бывшие друзья
Все новости категории

Общество
Срочно меняйте!
Выучить на пешехода
Пикет у роддома
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (214)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru