Почему без льгот?

- Я льготник, и у меня есть льготный проездной. Почему на маршруте № 2 (ВОЛОКИТИНОЙ) я не могу воспользоваться льготой?

ШЕМЯКИН



На вопрос нашего читателя отвечает директор ООО «Автоколонны 1951» Любовь Волокитина:

- Мы не можем возить льготников, потому что у нас закончился договор на осуществление регулярных перевозок с администрацией АГО. Продлять с нами договор администрация отказалась. Соответственно, возмещать средства за провоз льготников областной бюджет нам не будет – нас нет в реестре. До того как окончился срок договора (до 25 сентября этого года), мы возили льготников по бумажным ЕСПБ, которые выдавали на своих пунктах.

Сейчас наши автобусы администрация АГО объявила вне закона, пугают пассажиров, что они рискуют собственным здоровьем, садясь в наши «двойки». Считаю нужным пояснить: наш главный документ – лицензия на осуществление перевозок. Все наши пассажиры застрахованы, а автобусы имеют документы об исправности.