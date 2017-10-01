- В 7 микрорайоне, по Ангарскому проспекту, между домами 15 и 15А, уже много лет стоит недостроенное здание. Его достраивать будут?

Мария Павловна



Судя по данным единого государственного кадастра недвижимости, расположен недострой на земле, предназначенной для эксплуатации многоквартирного жилого дома. А, судя по выписке из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, должны были построить предприятие общественного питания. По крайней мере именно на него был составлен технический проект застройки. Информации о перспективах строительства нет. Сегодня его легче снести, чем достроить. Почему же не сносят? Потому что некому. Хозяина развалин нет, а снос и разборка тоже денег стоят.

По уму, конечно, здание должно быть огорожено, оно потенциально опасно, находится в жилом секторе, где гуляют дети. Но и этого не сделано. Примерно в таком же положении находится другой недострой, тоже в районе Ангарского проспекта. «Краснуха», так называют развалины Дома политпросвещения в народе из-за цвета здания, популярна среди подростков. В полиции признаются, что очень часто они оттуда гоняют молодёжь. Прошлым летом такие посиделки в развалинах чуть не закончились трагедией. Девочка сорвалась, упала, разбила себе голову. Всю ночь отец дежурил в больнице, не зная, выживет ли его дочь. Выжила. А около 10 лет назад в этой самой «краснухе» нашли труп молодой женщины.

Недострой в 7 микрорайоне не такой страшный, но только потому, что стоит на виду, прямо по проспекту. «Краснуха» же спрятана от людских глаз в лесочке.

В УМВД по Ангарскому городскому округу говорят, что районы таких заброшенных зданий усиленно патрулирует ППС. И это единственное, на что можно рассчитывать, пока у этой земли не появился нормальный хозяин.



Ольга КНЯЗЕВА