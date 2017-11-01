А деньгами нельзя?

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Нина Иосифовна

Людмила

Наталья

Мелисса Васильевна

Николай

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КРАСНОВА

Фото Ильи КИСЕЛЁВА

Это только часть вопросов, которые поступили на народный телефон нашей редакции. Приводим их для того, чтобы в Сбербанке прочитали и поняли, что они натворили, введя новую систему пополнения социальных транспортных карт не наличными деньгами, а по картам банка.Пытаясь разобраться в ситуации, мы обратились в пресс-службу Сбербанка, позвонили в приемную его Ангарского отделения, в Министерство соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области, ответа пока не получили. В минувший четверг побывали в отделении Сбербанка № 203, которое расположено в 76 квартале, у «Пальмиры». Там три терминала, на которых можно пополнить транспортные карты. Конец месяца - напряженное время, здесь всегда очереди льготников, которые кладут по 150 рублей на свои транспортные карты, чтобы в начале следующего месяца пользоваться ими в автобусах. Но с 25 октября Сбербанк ВНЕЗАПНО, без всякого предупреждения граждан ввел новый способ пополнения транспортных карт - только с банковской карты.Пожилые люди только-только научились обращаться с терминалами с помощью наличных денег, тут новый уровень!..Пожилой человек подходит к терминалу и безуспешно пытается пополнить карту. Не понимает, в чем дело. Нервничает, ругается, просит помощи и вдруг узнает, что пополнить карту деньгами… нельзя! Что делать? Заводить карту. Тоже не минутное и не копеечное дело. Расстроенный уходит. За ним приходит другой, история повторяется.Сотрудники отделения Сбербанка № 203 ситуацию пояснить не могут. Успокоить людей тоже. Объявления о том, что изменился способ пополнения транспортной карты, в отделении нет. Одна молодая сотрудница шепнула, что в банке идет обновление системы работы терминалов. Это одна версия. Вторая прозвучала из уст администратора отделения: новую систему оплаты ввел не банк, а транспортная компания, которая арендует у них терминалы. Но назвать эту транспортную компанию не смогла.Тут мы догадались спросить, есть ли отделение банка, где транспортную карту можно пополнить деньгами? И нам ответили, что есть! Но назвать, где именно, опять затруднились. Позже выяснилось, что отделение Сбербанка № 203 - единственное, где терминалы не принимают деньги. В других отделениях это сделать можно. Но объявления об этом тоже нет!Нам помог один из клиентов банка, который подсказал сходить в отделение Сбербанка, которое находится возле рынка. В минувшую пятницу мы там побывали. Действительно, там работают два терминала, на которых транспортные карты можно пополнить деньгами.Как объясняют нашей газете старики (а их среди льготников большинство), у многих из них карт Сбербанка нет. Для них это лишняя забота и новые расходы. Банку же нужны новые клиенты, и тысячи льготников – подходящий контингент. Первый год обслуживание карты обойдется в 750 рублей, 450 рублей – за второй. Неплохие деньги, учитывая число льготников.Кстати, пресс-служба Сбербанка предоставила нашей газете список отделений Сбербанка, в которых можно пополнить транспортную карту («В» от 6 сентября): это 7 мрн, дом 25; 94 квартал, дом 8; 60 квартал, дом 5/6; 18 мрн, дом 19; 76 квартал, дом 1; квартал Б, дом 2; микрорайон 15, дом 40. Заметьте, отделения у рынка в этом списке нет, а терминалы, работающие за наличные деньги, есть. Непонятно, что происходит.Заметим, что льготники вынуждены пополнять транспортную карту каждый месяц. Люди давно уже просят банкиров ввести более удобную и современную систему оплаты, когда деньги на карту можно было бы положить на 2-3 месяца вперед. Сбербанк на это предложение не откликнулся, а наоборот, ограничил льготникам возможность пополнять транспортные карты деньгами.Редакция просит прокуратуру вмешаться в ситуацию и защитить права льготной категории ангарчан.