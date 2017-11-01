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Своих не бросаем?


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Вчера, 10:14
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- Вы слышали, что наши спасатели спасли собаку?.. Обязательно расскажите всем! Это же не просто профессионалы! Это… люди! Настоящие!
Читатель


Своих не бросаем?
Спасённый угомонился лишь в руках Анатолия ДЁМИНА.

30 октября спасатели Юго-Западного отряда Анатолий ДЕМИН и Александр ЕРШОВ провели необычную спасательную операцию.
Анатолий Демин рассказал нашей газете:

- Утром к нам обратился молодой человек, который попросил спасателей снять собаку, которая второй день мучается под старым Китойским мостом.

Не став тратить время на расспросы, спасатели загрузили в машину надувную лодку и выехали по адресу. На берегу с усольской стороны их встретил молодой человек и показал «фронт работ». Небольшой черный пес дрожал от холода на крохотном островке, который намыло течением под опорой, метрах в двадцати от берега. Бог знает, какими путями псина туда попала, но было ясно, что второй ночи она не переживет. Спасатели надули лодку и взяли курс к мостовой опоре. Однако островитянин оказался с характером. Лаял на своих спасителей и даже пытался укусить! И все равно в итоге оказался в сумке поднявшего тревогу Николая НОВОКШОНОВА.

- В воскресенье проплываем с другом на лодке мимо опоры, а там этот черный терпит бедствие, но в руки не дается, - рассказал нашей газете 26-летний работник профилактория «Родник». - А бросить его не могу. У самого дома стафф Наган живет. А если бы он вот так попал? Утром специально приехал к мосту посмотреть, а он все еще там!..

Тогда Николай и вызвал спасателей. По его словам, после осмотра у ветеринара он сдаст спасенного в приют ЗОО-38.

Поступок трех ангарчан заметно выделяется на фоне последних сообщений о разбушевавшихся стаях диких собак в нашем городе. И лишний раз показывает, что дикими становятся только брошенные человеком животные.

Артур ШОСТАК,
фото предоставлено
Ангарским спасотрядом
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