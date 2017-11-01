Своих не бросаем?

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Артур ШОСТАК,

фото предоставлено

Ангарским спасотрядом

30 октября спасатели Юго-Западного отряда Анатолий ДЕМИН и Александр ЕРШОВ провели необычную спасательную операцию.Анатолий Демин рассказал нашей газете:На берегу с усольской стороны их встретил молодой человек и показал «фронт работ». Небольшой черный пес дрожал от холода на крохотном островке, который намыло течением под опорой, метрах в двадцати от берега. Бог знает, какими путями псина туда попала, но было ясно, что второй ночи она не переживет. Спасатели надули лодку и взяли курс к мостовой опоре. Однако островитянин оказался с характером. Лаял на своих спасителей и даже пытался укусить! И все равно в итоге оказался в сумке поднявшего тревогу Николая НОВОКШОНОВА.- рассказал нашей газете 26-летний работник профилактория «Родник»...Тогда Николай и вызвал спасателей. По его словам, после осмотра у ветеринара он сдаст спасенного в приют ЗОО-38.Поступок трех ангарчан заметно выделяется на фоне последних сообщений о разбушевавшихся стаях диких собак в нашем городе. И лишний раз показывает, что дикими становятся только брошенные человеком животные.