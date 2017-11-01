У кого заберут ребёнка?

Фото с сайта bra koved.ru

Фото с сайта bra koved.ru

На вопрос читателя отвечает старший помощник прокурора города Вера ЗАБАБУРИНА:- Лишение родительских прав является одной из форм защиты семейных прав ребенка, исключительной мерой семейно-правовой ответственности. Иски о лишении родительских прав относятся к той категории гражданских дел, которые подлежат рассмотрению с обязательным участием прокурора.За 2016 год и 9 месяцев 2017 года Ангарским городским судом рассмотрено более 180 гражданских дел по искам о лишении родительских прав. 80% дел закончились вынесением положительных решений, 20% - решением об отказе в удовлетворении требований либо оставлены судом без рассмотрения.Как правило, без рассмотрения остаются иски, предъявленные физическими лицами (другой родитель, опекун, приемный родитель, бабушки, дедушки), когда основания для лишения родительских прав имеются, однако истец не может предоставить доказательств, достаточных для принятия судом положительного решения.Исчерпывающий перечень оснований для иска о лишении родительских прав содержится в ст. 69 Семейного кодекса РФ. Такими основаниями являются случаи, когда родители:1) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;2) без уважительных причин отказываются взять своего ребенка из родильного дома либо иного лечебного, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений;3) злоупотребляют своими родительскими правами;4) жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;5) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;6) совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.Родители, либо один из них, могут быть лишены родительских прав по одному из перечисленных оснований либо при наличии их совокупности.Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду. Злоупотребление родительскими правами – это использование прав родителями в ущерб интересам детей, например: создание препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п. Жестокое обращение с детьми может выражаться как в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, так и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении детей).В судебном процессе должны быть доказаны обстоятельства, бесспорно подтверждающие наличие вины родителя и факт того, что изменение поведения родителя в лучшую сторону невозможно. Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие своих родительских обязанностей вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим. Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности, применяемой к родителям за виновное противоправное действие (бездействие), нарушающее нормы семейного законодательства. Поэтому даже при доказанности виновного поведения родителя, с учетом характера его поведения, личности и других конкретных обстоятельств, суд может отказать в иске о лишении родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения его отношения к воспитанию ребенка.Так, Ангарским городским судом было вынесено решение по иску Н. к Т. Судом установлено, что брак между истцом и ответчиком расторгнут, ребенок проживает с Н. в другом городе. На протяжении длительного времени ответчик с ребенком не общается, с него взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего, но на момент рассмотрения дела судом имеется значительная задолженность по ним. Суд, проанализировав представленные истцом доказательства, не установил в действиях ответчика длительного бездействия, виновного неучастия в жизни ребенка, злостного уклонения от исполнения им родительских обязанностей. С учетом отношения Т. к предъявленным требованиям, отсутствия мер профилактики, при наличии заключения органа опеки о несоответствии лишения родительских прав интересам несовершеннолетнего суд отказал в иске о лишении родительских прав, предупредив Т. о необходимости изменения своего отношения к воспитанию ребенка.Чтобы суд имел реальную возможность защитить права несовершеннолетнего путем принятия положительного решения по иску, каждое из оснований, указанных в иске, должно быть убедительно доказано. Обязательными документами по требованиям о лишении родительских прав являются акты обследования жилищно-бытовых условий родителя, в отношении которого рассматривается вопрос о лишении родительских прав, условий жизни ребенка (при отдельном проживании от родителей), составленные органами опеки и попечительства. Дело не в том, что ребенок живет в тесной комнате. Дело в том, как он там живет.Доказательствами по делам о лишении родительских прав являются:- постановления комиссии по делам несовершеннолетних о привлечении родителя к административной ответственности за уклонение от исполнения родительских обязанностей;- приговоры суда о привлечении к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, за причинение вреда жизни или здоровью ребенка либо второго родителя;- справки из медицинских учреждений, подтверждающие факт состояния на учете у психиатра либо врача-нарколога;- справки из детских учреждений, учебных заведений, учреждений дополнительного образования, медицинских учреждений, подтверждающие отношение ответчика к исполнению родительских обязанностей;- сведения из органов полиции, подтверждающие факты проведения профилактических мероприятий, направленных на изменение отношения родителей к исполнению родительских обязанностей;- сведения службы судебных приставов по факту исполнения обязанностей по уплате алиментов;- свидетельские показания.Обязательным документом в деле о лишении родительских прав является заключение органа опеки и попечительства о целесообразности лишения родительских прав, соответствии решения о лишении родительских прав интересам несовершеннолетнего ребенка.Важно напомнить, что лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка. Суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка независимо от того, предъявлен ли такой иск.