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Опасен не только "Боярышник",но и "Чистый С"


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Сегодня, 17:39
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Еще один вид спиртосодержащей жидкости, которую приобретают в качестве альтернативы сертифицированному алкоголю, обнаружен в ходе рейдов по выявлению и пресечению продажи спиртосодержащих жидкостей и фальсифицированного алкоголя. Это универсальное средство "Чистый С". По предварительным данным, эта жидкость не содержит метанол, но приносит стабильный урон здоровью, а значит и жизни человека при употреблении в качестве алкогольного напитка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

"Просим иркутян сообщать о фактах продажи жидкости "Чистый С" на телефон горячей линии 520-112", — отметили в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, число умерших от отравления суррогатным алкоголем, в том числе парфюмерным средством "Боярышник" и водкой, в Иркутске выросло до 71-го человека по данным на 13.00 (иркутское время) 22 декабря. 40 пациентов умерли в больницах, 31 – доставили в Бюро медицинской экспертизы. Всего 36 пациентов сейчас находятся в городских больницах, пятерых уже выписали домой в связи с улучшением состояния здоровья. Еще пять пациентов отказались от лечения. По предварительным данным, всего пострадало 117 человек в период с 17 по 22 декабря.

Жители Иркутска теперь могут жаловаться на продажу суррогатного алкоголя в социальных сетях. "ВКонтакте" создана специальная группа "Алкоголю нет Иркутск", куда любой желающий может сообщить о фактах продажи алкоголя и других спиртосодержащих жидкостей в нестационарных торговых объектах.
Подробнее: http://irkutskmedia.ru/news/558329/
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