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Иркутский мор


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Сегодня, 11:41
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За четыре дня полицейскими проверено свыше 3,5 тысяч торговых предприятий области, в том числе ларьки и павильоны, мелкооптовые и оптовые рынки-сообщает нам пресс-служба МВД по Иркутской области.

"Из незаконного оборота изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции, реализация которой осуществлялась с нарушением законодательства. Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области" - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При осмотре объектов торговли сотрудники полиции проверяют легальность происхождения спиртосодерщащей продукции, лицензии на её продажу, а также подлинность акцизных марок.

"22 декабря т.г. оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями СУ СК России по Иркутской области в подвале коттеджа, расположенного по ул. Автомобильной г. Иркутска, обнаружено и изъято 10 тыс. бутылок косметического средства «Боярышник», разлитого в стеклянные емкости по 250 мл" - добавила Ирина Волк.

Сотрудниками полиции на стационарных контрольно-пропускных постах у перевозчиков проверяются необходимые документы на перевозимый алкоголь. В ходе данной работы полицейскими изъято свыше 20 тонн спиртсодержащей продукции, находящейся в незаконном обороте.

Кроме того, участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками патрульно-постовой службы при активной помощи администраций населённых пунктов, представителей жилищных управляющих компаний, волонтёров и молодёжных организаций проводятся беседы с населением о недопустимости употребления суррогатных спиртосодержащих жидкостей.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам внимательно подходить к выбору места приобретения алкогольной продукции и перед покупкой проводить её визуальную проверку на предмет очевидных признаков подделки.
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