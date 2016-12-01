На особый режим



Ольга КНЯЗЕВА

Постановление об этом подписал губернатор.Спасательным гарнизонам рекомендовано перейти на усиленный вариант несения службы.Особенно это касается тех, кто задействован в проведении новогодних и рождественских мероприятий, где планируется массовое скопление людей. Большое внимание в праздничные дни уделят и объектам производства, хранения и продажи пиротехники.Так что праздники праздниками, но о безопасности забывать не стоит. И помните, что никакой режим не спасёт вас, если сами не позаботитесь о своей безопасности.