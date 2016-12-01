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На особый режим


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Сегодня, 17:42
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С 20 декабря по всей Иркутской области введён особый противопожарный режим.

Постановление об этом подписал губернатор. Режим продлится до 9 января. Спасательным гарнизонам рекомендовано перейти на усиленный вариант несения службы.

Особенно это касается тех, кто задействован в проведении новогодних и рождественских мероприятий, где планируется массовое скопление людей. Большое внимание в праздничные дни уделят и объектам производства, хранения и продажи пиротехники.

Так что праздники праздниками, но о безопасности забывать не стоит. И помните, что никакой режим не спасёт вас, если сами не позаботитесь о своей безопасности.

Ольга КНЯЗЕВА
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